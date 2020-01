Google Phone vous permettra d’enregistrer les appels téléphoniques

Google Phone pourrait mettre en œuvre une fonctionnalité à l’avenir vous permettra d’enregistrer les appels téléphoniques. Il s’agit d’une fonctionnalité longtemps demandée par les utilisateurs, actuellement contraints de utiliser des applications tierces.

L’indiscrétion a été lancée par les gars des développeurs XDA, qui a mis à jour l’application Téléphone vers la version 43.0.289191107. La mise à jour a été effectuée sur un Google Pixel 4 et a introduit une série d’améliorations esthétiques, en plus d’une nouvelle icône. Analyser le code de l’application, les gars des développeurs XDA, cependant, ont réussi à identifier le chaînes de texte faisant référence à la fonction d’enregistrement, celui de l’enregistrement, en fait.

Google Phone, sera-t-il vraiment possible d’enregistrer des appels téléphoniques directement depuis l’application?

En ce moment, on ne sait pas si ce sera vraiment possible enregistrer les appels téléphoniques à l’aide duApplication Google Phone, aussi parce que la dernière version du système d’exploitation Android ne dispose pas de toutes les API nécessaires (le géant de Mountain View, cependant, travaillerait à leur restauration).

Au-delà de ça, nous ne savons même pas si la fonction d’enregistrement des appels téléphoniques sera disponible pour tous les utilisateurs en possession de l’application Téléphone, ou si, à l’inverse, celle-ci ne sera accessible qu’aux propriétaires de Google Pixel 4, car en effet ils le sont plusieurs fonctionnalités disponibles ici. Pour le moment, donc, ceux qui veulent enregistrer des appels téléphoniques depuis leur smartphone Android devront continuer à s’appuyer sur des applications tierces.

Parmi les meilleures applications qui vous permettent d’enregistrer des appels téléphoniques, nous soulignons Enregistreur d’appel, Enregistreur d’appel et Un autre enregistreur d’appel. Avec l’appli Enregistreur d’appels cubeà la place, il sera également possible d’enregistrer des appels depuis WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger et Skype.