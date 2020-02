Google Photos peut avoir accidentellement envoyé vos vidéos à des tiers

Au cours des derniers mois Google Photos a été victime d’un bug inattendu. En réalité, il serait plus juste de dire que Utilisateurs Android ont été victimes d’un bug dans ce service. Comme rapporté par un utilisateur sur Reddit, alors qu’il exportait les données qu’ils utilisent Google Takeout, il a remarqué quelque chose d’étrange. apparemment certaines des données en question sont allées à d’autres utilisateurs. Seulement moi fichiers vidéo ont subi ce détournement involontaire.

Ce n’était rien de prévu par un attaquant. C’est arrivé et Google l’a confirmé avec un communiqué de presse officiel dans lequel il a laissé cette déclaration: “Malheureusement, pendant ce temps, certaines vidéos Google Photos ont été incorrectement exportées vers des archives utilisateur non liées. Une ou plusieurs vidéos de votre compte Google Photos ont été affectées par ce problème. “

Google Photos a foiré vos vidéos

L’aspect étrange de cette bug regrettable c’est le fait que cela n’affecte que les fichiers vidéo et non les photos. Apparemment, tout a été résolu aussi parce que le premier rapport remonte au 21 novembre. Google a voulu préciser que pendant cette période, très peu d’utilisateurs ont été affectés par les inconvénients.

Selon les chiffres publiés, il est 0,01%. Un très petit nombre, non? Non. Les utilisateurs de Google Photos sont plusieurs centaines de millions, apparemment un milliard. 0,01% de tous ces utilisateurs pourraient également être 100 000. Les vidéos qui se sont retrouvées entre les mains d’autres personnes pourraient être de toute nature et sûrement quelqu’un sera également traumatisé, ou pire.