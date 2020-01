Google Pixel 3a et 3a XL sont à 70 £ de réduction au Royaume-Uni, à partir de 329 £ seulement

Le Pixel 3a de Google a à juste titre remporté notre téléphone de l’année pour 2019 grâce à ses performances fiables, sa qualité de construction solide et, surtout, un excellent appareil photo. Il contient également une fonctionnalité rétro induisant la nostalgie appelée une prise casque que certains de nos lecteurs plus âgés peuvent connaître. Le prix normal de 399 £ était déjà une bonne affaire, mais il est maintenant réduit de 70 £ au Royaume-Uni, il n’y a donc que très peu de raisons de ne pas l’acheter si vous êtes à la recherche d’un appareil Android bon marché.

Même à l’approche de la prochaine génération de la gamme de téléphones abordables de Google, le Pixel 3a à ce prix représente toujours une valeur fantastique en 2020, surtout si l’on considère le support logiciel qu’il obtiendra par rapport à d’autres téléphones à prix similaire. Le Pixel 3a de 5,6 pouces et le 3a XL de 6 pouces sont disponibles en noir, blanc ou violet avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Vous pouvez les obtenir à bon marché au Royaume-Uni auprès des détaillants suivants.

Ces prix correspondent aux offres que nous avons vues pendant la période de vente du Black Friday. Ils se déroulent jusqu’au 18 février, vous avez donc tout le temps de décider si vous êtes sur la clôture.