Google Pixel 4a, l’appareil apparaît à nouveau dans certaines images divulguées

Google Pixel 4a pourrait être présenté prochainement et de nouvelles images de l’appareil sont apparues sur le net. Les photos montrent l’appareil avec une couverture réalisée par Google, en plus d’autres détails qu’il est juste d’analyser.

Les images sont aimablement fournies par Reddit via 9to5Google et on ne sait pas d’où elles viennent, alors prenez-les avec la pincée de sel habituelle. Cependant, à première vue, les photos semblent réelles et correspondent aux pertes précédentes que nous avons vues de l’appareil.

Google Pixel 4a, l’appareil se rapproche

Vous pouvez voir un trou dans le coin supérieur gauche de l’écran avant où se trouve la caméra avant. Au dos, cependant, vous pouvez voir le retour du capteur d’empreintes digitales qui, sur Pixel 4, avait été retiré pour déverrouiller le système via le visage. Il semble également y avoir une prise casque, une fonctionnalité que Pixel 4 n’a pas. Cependant, le téléphone semble se contenter d’une seule caméra arrière.

Il semble clair qu’un téléphone de milieu de gamme, peut-être le Pixel 4a, arrive bientôt bien que nous n’en ayons pas beaucoup entendu parler en termes de conception et de spécifications. La rumeur dit que cette fois, la série ne sera pas rejointe par une version XL plus grande. Habituellement, nous nous attendons à ce que le téléphone soit officiellement dévoilé lors de la conférence des développeurs de Google IO, mais le spectacle de cette année a été annulé en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus.

Cependant, le Pixel 4a verra probablement la lumière en mai comme le suggèrent ces images.