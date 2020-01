Google Pixel 4a, le tout sur le nouveau smartphone Big G

@OnLeaks

Google Pixel 4a ce sera la version la moins chère de la dernière série de smartphones présentée et lancée par le géant de Mountain View. Comme il s’agit de l’offre la moins chère de Google, Le Pixel 4a se démarquera surtout de son frère aîné pour son secteur matériel, qui sera moins performant que celui de Google Pixel 4 (et Google Pixel 4 XL) mais toujours en ligne avec les standards du marché des smartphones milieu de gamme.

Google Pixel 4a, les prétendues caractéristiques. Trois modèles à venir?

Se référant à ce qui a émergé sur le Net ces dernières semaines, il semble que Google Pixel 4a est équipé d’un 5.7 Écran AMOLED pouce dont la résolution, cependant, est encore inconnue. Le smartphone peut être alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 730 ou 765 et il pourrait être disponible en deux variantes: une avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage interneet une variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Quant au secteur photographique, il semble que Google Pixel 4a a une seule caméra arrière de 12 MP et un flash LED, cependant positionné dans une zone carrée, semblable à son frère aîné. Rien n’a encore été révélé sur la caméra avant, mais il semble que cela ait été positionné à l’intérieur d’un trou dans le coin gauche du smartphone. Devrait être présent sur Prise audio 3,5 mm pour un casque et un USB Type-C.

Google, cependant, peut l’avoir en magasin trois modèles Pixel 4a différents: collègues de Développeurs XDAen fait, ils ont découvert trois noms de code qui mèneraient aux nouveaux smartphones de milieu de gamme de Google: arlequin, Redfin et roncier. Les deux derniers pourraient soutenir les réseaux de cinquième génération (5G).