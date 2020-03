Google Pixel 4a, premières images du nouveau Google

Le Google Pixel 4a est l’une des versions les plus attendues cette année dans le secteur des smartphones. La nouveauté du géant de Mountain View arrivera au Google Pixel 3a, un terminal qui a été conçu pour amener «l’expérience Pixel» au milieu de gamme, et qui grâce à son rapport qualité-prix ajusté avait succès considérable.

Au cours des derniers mois, nous avons vu différentes fuites qui nous ont permis de nous faire une idée du design du Google Pixel 4a, mais jusqu’à présent, nous n’avions pas eu l’occasion de voir images réelles, une situation qui vient de changer grâce à une nouvelle filtration.

Comme vous pouvez le voir sur les deux photos que nous laissons sous ces lignes, le Google Pixel 4a aura un design très similaire à la série Google Pixel 4, bien qu’avec quelques différences importantes. Le plus intéressant se trouve dans la réduction des bords de l’écran et de l’encoche supérieure, ce qui a été possible grâce à l’intégration de la caméra avant dans un petit espace circulaire.

À l’arrière, nous avons un îlot carré avec une seule caméra, quelque chose qui contraste avec la configuration à double caméra présente dans le Google Pixel 4. Avec ce mouvement, la société Mountain View unifie les conceptions et dispose également de l’espace dont elle a besoin pour intégrer le capteur et tous les éléments clés de cette caméra.





Google Pixel 4a: plastique de milieu de gamme et SoC

La qualité des finitions du Google Pixel 4a est un cran en dessous de ce qui est habituel dans le plage moyenne supérieure, et, si ces images sont authentiques, nous avons une résiliation dans plastique qui contraste totalement avec les finitions en métal, ou en métal et verre, qui présentent d’autres modèles qui se trouvent dans ladite bande.

En optant pour une finition moins premium, Google peut concentrer le tir sur l’amélioration des spécifications de matériel pour offrir une valeur plus solide avec le Pixel 4a, bien que nous n’ayons pas encore confirmé ses caractéristiques définitives, donc pour l’instant nous n’avons rien d’autre à attendre.

À partir des fuites que nous avons vues lors d’occasions précédentes, tout semble indiquer que le Google Pixel 4a aura une taille d’écran comprise entre 5,8 et 6 pouces. Il sera équipé d’un panneau IPS avec une résolution FullHD +, il montera un Snapdragon 730G SoC, il aura 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage.

Sauf surprise, sa présentation officielle devrait avoir lieu en mai de cette année. Son prix sera d’environ 400 euros, bien que la possibilité pour Google de lancer une version 5G avec un prix plus élevé soit envisagée.