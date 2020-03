Google Pixel 4A se montre en direct dans la première vidéo pratique

de Google Pixel 4A une date de lancement n’est pas encore connue, première vidéo pratique. Google Pixel 4A s’est retrouvé entre les mains d’un gars qui travaille pour le compte de TechnoLike Plus, un blog sur la technologie cubaine, qui a ensuite réalisé une courte revue vidéo dans laquelle, en plus de l’esthétique du nouveau smartphone Google, il montre quelques caractéristiques principales.

Quant à l’esthétique, Google Pixel 4A semble reprendre certains éléments de son prédécesseur, ou Google Pixel 3A. Le smartphone, en fait, a le même corps arrière en plastique avec un lecteur d’empreintes digitales au centre. Pour changer, c’est la disposition de l’appareil photo, positionné à l’intérieur d’un module carré (dans le style Pixel 4, en bref, mais plus petit) et n’a qu’un seul capteur avec flash. Quant à l’avant de Google Pixel 4A, il se caractérise par un écran avec trou dans le coin supérieur gauche, à l’intérieur de laquelle se trouve la caméra selfie. L’écran aura une résolution de 1080 x 2340 pixels et taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Google Pixel 4A, les caractéristiques connues

En ce moment, nous ne connaissons pas encore toutes les fonctionnalités officielles de Google Pixel 4A, mais en tirant des informations de l’examen vidéo réalisé par @TecnoLikePlus et de des rumeurs ont filtré jusqu’à présent sur le Net, nous pouvons résumer la fiche technique du smartphone de cette façon:

Affichage: 5,81 pouces; résolution 2 340 x 1 080 pixels; 443 dpi; taux de rafraîchissement 60 Hz

Processeur: Qualcomm Snapdragon 730

GPU: Adreno 618

RAM: 6 Go

Mémoire interne: 64 Go

Caméra arrière: capteur 12 Mpx + flash LED + enregistrement vidéo 4K

Caméra frontale: 8 Mpx avec stabilisation vidéo

Batterie: 3080 mAh

Connectivité: 4G, double SIM, GPS, WiFi 5, Bluetooth, GLONASS

Autre: USB-C; capteur d’empreintes digitales à l’arrière; Android 10

En attendant, nous vous laissons la vidéo pratique de Google Pixel 4A.