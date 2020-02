Google Pixel 5: filtré la première image

Le marché des smartphones est confronté à un refroidissement qui est devenu une forte baisse en raison du Coronavirus, mais cela n’a pas découragé Samsung et Xiaomi à se déplacer rapidement et à placer leurs nouveaux smarpthones haut de gamme dès que possible. D’un autre côté, Google semble tout faire pour que le moment soit venu de se contenter de la première image filtrée de la génération Pixel 5.

L’image aurait été obtenue exclusivement par le youtuber FrontPageTech, et bien qu’il reste encore beaucoup à confirmer, il semble que Google Pixel 5 pariera sur un configuration particulière de triple caméra à l’arrière avec laquelle un triangle se formera, comme on peut le voir sur l’image de couverture. Plus concret, ce qui est montré est l’une des trois conceptions possibles que Google envisagerait pour Pixel 5, car le gestionnaire de chaîne YouTube a déclaré qu’il publierait bientôt deux autres rendus. Sur le type de caméra de chacun des capteurs, les supérieurs seraient le principal et le téléobjectif et le inférieur correspondraient à la caméra grand angle.

Comme nous l’avons dit, il est encore trop tôt pour confirmer quoi que ce soit, mais en prenant comme référence le point actuel, Google Pixel 5 Il doit être équipé en interne d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et de 6 Go de RAM. Au niveau du stockage, le leur serait de commencer à 128 Go, car les 64 Go de base inclus dans le Pixel 4 ont été critiqués par certains utilisateurs. En ce qui concerne l’écran, il est prévu qu’au moins 90 Hz de la génération toujours présente sera maintenue, bien qu’une élévation à 120 Hz ne soit pas exclue afin de donner plus de valeur aux appareils qui ne sont pas conçus pour la massification.

Nous verrons ce qui finit par présenter Google, mais on ne peut nier que le premier rendu est quelque peu surprenant en connaissant l’aspect du Pixel 4, bien qu’il opte également pour adopter une posture plus conservatrice et au final nous ne voyons pas de grands changements dans la génération de Google Pixel 5. Un aspect qui ne change probablement pas est la disposition de la caméra frontale, qui pourrait rester dans une encoche car le format dans une perforation sur l’écran ne laisserait pas de place pour le matériel de déverrouillage du visage.

La bonne chose à propos de ce problème est que Google ne semble pas se soucier des fuites, donc dans les prochains mois, nous aurons probablement beaucoup plus d’informations qui finiront par vider toutes les fonctionnalités.