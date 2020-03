Google Pixel 5 peut ne pas monter le Snapdragon 865

Au cours de l’année en cours, la plupart des smartphones haut de gamme disposeront d’un processeur comme le Qualcomm Snapdragon 865. Cependant, selon les dernières rumeurs, la nouvelle Google Pixel 5 et LG G9 ThinQ peuvent ne pas le recevoir.

Ces derniers jours, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles le géant de Mountain View pourrait décider de pointer vers un autre processeurou lo Snapdragon 765G pour Pixel 5 et Pixel 5 XL. Le même choix semble avoir été fait également par le constructeur sud-coréen. Voici les détails.

Google Pixel 5 pourrait monter un processeur autre que Snapdragon 865

Google et LG auraient donc décidé de se concentrer sur un processeur de milieu de gamme plutôt que sur ce qui est actuellement la meilleure proposition de Qualcomm. De cette façon, cependant, ils pourraient contenir les coûts sans sacrifier la prise en charge de la connectivité 5G. Sans l’ombre d’un doute Snapdragon 765G est un peu moins performant que le modèle haut de gamme, mais ce dernier, en plus d’être plus cher, nécessite également une conception de carte mère plus complexe.

Complexe, surtout si vous souhaitez tirer le meilleur parti de la connectivité 5G (nécessite plusieurs modules RF supplémentaires à placer autour du téléphone), avec une augmentation conséquente de la taille globale du smartphone. En plus du moindre coût, le Qualcomm Snapdragon 765G a un autre avantage qui ne doit pas être laissé de côté, à savoir a une puce intégrée, au lieu d’exiger une puce séparée. Cela peut garantir un encombrement réduit et une consommation d’énergie beaucoup plus faible.

Pour le moment, le dilemme pour de nombreux utilisateurs à la recherche d’un nouveau smartphone haut de gamme pourrait en être un: “Prix ​​plus élevé ou performances légèrement inférieures?». Cette réponse ne pourra vous être donnée que lorsque les appareils attendus en 2020 seront présentés.