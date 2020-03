Google Pixel Buds: ce que nous savons jusqu’à présent sur les vrais écouteurs sans fil rivalisant avec les AirPods

Google est un nom énorme dans le monde des smartphones et des haut-parleurs intelligents, mais le géant de la technologie n’a pas vraiment fait de vagues dans le domaine de l’audio personnel. Cependant, cela pourrait être sur le point de changer, avec la sortie des nouveaux Google Pixel Buds, les premiers vrais écouteurs sans fil de la société.

Annoncés en octobre lors de l’événement Made by Google qui nous a apporté le Google Nest Mini, les nouveaux Pixel Buds sont livrés avec Google Assistant intégré, pour un accès mains libres à l’assistant vocal super intelligent de l’entreprise.

À ne pas confondre avec les Pixel Buds originaux, qui présentaient un design tour de cou, ces têtes élégantes coupent complètement le cordon, tout comme les Apple AirPods, le Sony WF-1000XM3 et le Powerbeats Pro.

Couper à la chasse

Que sont-ils? Les Google Pixel Buds, une paire d’écouteurs sans fil authentiques.Combien coûteront-ils? 179 $ (environ 140 £ / 270 AU $).Quand seront-ils libérés? Le premier semestre 2020, avec une date de sortie exacte à confirmer.

Cela signifie que les Google Pixel Buds pourraient être un nouveau concurrent passionnant pour ces véritables modèles d’écouteurs sans fil établis – s’ils respectent les promesses de Google, ils disposeront d’une connexion Bluetooth d’une portée incroyable et d’une excellente qualité sonore.

Nous avons hâte de mettre la main sur les nouveaux Pixel Buds pour le découvrir, mais d’ici là, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les premiers vrais écouteurs sans fil de Google – et quelques choses que nous espérons pouvoir voir.

Nous n’avons toujours pas de date de sortie ferme pour Google Pixel Buds, mais nous savons qu’ils seront lancés au cours du premier semestre 2020 – alors attendez-vous à les voir à tout moment d’ici juin.

Nous pensons qu’une date de sortie arrive plus tôt que tard, après qu’il est apparu que les bourgeons ont reçu la certification pour le chargement sans fil du Wireless Power Consortium le 4 mars.

Dans le passé, les produits Google n’apparaissaient dans les listes du Wireless Power Consortium qu’après leur publication, donc cela pourrait être une bonne indication qu’une version est imminente – c’est-à-dire, si elle n’est pas repoussée à la suite de l’épidémie de coronavirus, qui a forcé Google à annuler la partie en personne de l’événement Google IO, prévu pour mai.

Pourtant, il n’y a aucune raison pour que les bourgeons ne puissent pas être lancés via le flux vidéo, et nous nous attendons toujours à ce que tous les autres lancements rumeurs se poursuivent, y compris Android 11 et Google Pixel 4a.

Pour le bien de Google, nous espérons qu’ils feront une apparition devant la rumeur Apple AirPods Pro Lite, sinon les Pixel Buds seront probablement éclipsés par les véritables écouteurs sans fil populaires d’Apple.

(Crédit d’image: Google)

Prix ​​de Google Pixel Buds

Nous savons par l’événement Made by Google que les Google Pixel Buds coûteront 179 $ lors de leur sortie; alors que nous attendons toujours les prix officiels mondiaux, cela représente environ 140 £ / 270 AU $.

Cela signifie que (aux États-Unis au moins), les Pixel Buds seront plus chers que les Apple AirPods avec l’étui de charge standard. Cependant, ils seront toujours 20 $ moins chers que les AirPods avec l’étui de chargement sans fil d’Apple, une fonctionnalité qui viendrait avec les Pixel Buds en standard.

Conception de Google Pixel Buds

Les Google Pixel Buds sont très délicats à partir des images que nous avons déjà vues, avec des boîtiers lisses et plats qui s’appuient contre votre oreille.

Selon Google, la conception était basée sur des scans de «milliers d’oreilles» et devrait offrir un «ajustement sécurisé et personnalisable». Une petite embout auriculaire – que Google appelle un «arc stabilisateur» – devrait garder les têtes bien ajustées dans vos oreilles, tandis que ce qui semble être des embouts en silicone viendra, espérons-le, dans une gamme de tailles adaptées à toutes les oreilles.

Google dit qu’ils Pixel Buds sont également résistants à la sueur et à l’eau, donc ils devraient être parfaits pour une utilisation pendant les entraînements – bien que la marque n’ait pas confirmé si les écouteurs sont livrés avec un indice IPX. Ils viennent également avec un évent spatial qui devrait permettre à un peu de bruit extérieur de passer à travers les bourgeons; ce n’est pas idéal si vous espériez une réduction du bruit, mais cela devrait vous permettre d’être conscient de votre environnement et d’éviter le joint d’aspiration associé aux écouteurs intra-auriculaires.

Les boîtiers extérieurs des Pixel Buds sont sensibles au toucher, vous permettant de toucher pour lire et mettre en pause votre musique, et de glisser pour changer le volume. Pour invoquer Google Assistant, vous devrez vous fier à votre voix.

Il semble que Google Pixel Buds soit disponible en quatre couleurs: orange, blanc, vert menthe et noir, faisant écho à certaines des couleurs que nous avons vues sur le Google Nest Mini.

(Crédit d’image: Google)

Autonomie et connectivité de la batterie Google Pixel Buds

La durée de vie de la batterie des Google Pixel Buds est la même que celle des Apple AirPods: cinq heures avec les seuls bourgeons et “jusqu’à 24 heures” avec l’étui de chargement sans fil. Ce n’est pas la meilleure autonomie de batterie que nous ayons vue pour de vrais écouteurs sans fil, mais cela devrait suffire pour vous aider à faire votre trajet avec du jus à revendre.

Nous aimerions voir la capacité de chargement sans fil inversé, comme on le voit dans les Samsung Galaxy Buds et le Samsung Galaxy S10 – vous pouvez simplement placer vos écouteurs sur le dessus de votre smartphone et les recharger à l’aide de la batterie interne de votre téléphone.

Il s’agit cependant d’une fonctionnalité qui devrait faire partie d’un nouveau téléphone Pixel, et nous ne pensons pas qu’il est probable que le prochain Pixel 4a prenne en charge la charge sans fil inversée, en tant que version moins chère du Pixel 4. Il est possible que il pourrait venir avec le Pixel 5, qui n’a pas encore été annoncé, mais nous devrons attendre un peu pour le découvrir.

Selon le vice-président senior des appareils et services de Google, Rick Osterloh, les écouteurs mis à niveau sont livrés avec une connexion Bluetooth incroyablement longue portée, ce qui permet, par exemple, de laisser votre téléphone dans votre casier au gymnase et de pouvoir écouter à votre musique sans fil.

Google dit que la connectivité des bourgeons est si étendue que vous pouvez laisser une distance de la longueur d’un terrain de football américain entre votre appareil et les nouveaux Pixel Buds – pour les non-fans de football, c’est 100 yards (environ 90 mètres).

Cela suggère que les Pixel Buds prendront en charge la dernière norme de streaming sans fil Bluetooth 5.0.

(Crédit d’image: Google)

Audio Google Pixel Buds

C’est l’aspect le plus important de tous les écouteurs, mais c’est le domaine que nous connaissons le moins en ce qui concerne les Google Pixel Buds. Sans les avoir testés nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire à quel point ils sonneront bien, mais nous en savons un peu sur la technologie utilisée dans les têtes.

Selon Google, ils seront livrés avec des pilotes dynamiques de 12 mm conçus sur mesure, qui devraient fournir un son puissant et percutant; les conducteurs dynamiques déplacent beaucoup d’air pour créer des vibrations (et donc des ondes sonores), et sont généralement compacts et légers.

Les appels téléphoniques devraient être clairs grâce à l’inclusion d’un accéléromètre qui détecte lorsque vous parlez, aux côtés de micros dirigés vers votre bouche qui, selon Google, garantiront que «le bruit de fond reste à l’arrière-plan».

J’espère que ces micros sont meilleurs que ceux intégrés dans les Pixel Buds originaux, que nous avons trouvés n’étaient pas toujours aptes à capter notre voix.

(Crédit d’image: Google)

Les boutons Google Pixel sont livrés avec l’assistant Google intégré, tout comme les haut-parleurs intelligents Google Home / Nest. Cela signifie que vous pouvez appeler l’assistant vocal en mode mains libres, en disant simplement «Hey Google» ou «OK Google».

Vous pouvez ensuite poser des questions à l’assistant, pour des nouvelles et des mises à jour météorologiques, ou pour effectuer des tâches, comme appeler un contact sur votre téléphone et contrôler vos appareils domestiques intelligents.

Google indique également que les Pixel Buds seront en mesure de gérer les traductions linguistiques en temps réel, une fonctionnalité que nous avons vue dans les Pixel Buds d’origine qui nécessite que l’application Google Translate soit installée sur votre téléphone.