Google Pixel, le thème sombre automatique ne fonctionne pas pour certaines applications

Merci à Android 11 et les détails récents publiés par Google sur sa série de smartphones pixel, nous en savons maintenant plus sur le thème sombre automatique de ces appareils. Bien que la mise à jour introduisant cette fonctionnalité ait déjà été publiée, il semble que le thème sombre ne s’adapte pas bien à toutes les applications et provoque parfois des plantages.

De nombreux rapports sur Reddit suggèrent que ce problème est répandu, et pas seulement sur les appareils avec Android 11 beta. En effet, les utilisateurs avec build Android 10 ont le même problème avec ces applications. Les applications mentionnées dans les rapports sont Gboard, Google Contacts et le numéroteur téléphonique. Ces applications ne semblent pas réagir à la planification automatique des appareils Pixel.

Google Pixel, vous pouvez avoir des problèmes avec certaines applications Google

Le problème n’est pas limité à un seul modèle Pixel car les rapports sur la programmation des thèmes sombres ne fonctionnent pas même sur Pixel 2, 3a, 3, 4. Donc, avec n’importe quel modèle de smartphone Pixel que vous avez, vous pourriez rencontrer le même problème identique et à l’heure actuelle, aucune solution n’est dictée par l’entreprise.

Heureusement, Google est conscient du problème et travaille activement sur une solution pour les personnes intéressées. Il vous suffit donc d’attendre que la société publie une mise à jour pour résoudre le problème et nous espérons qu’elle arrivera bientôt.

Nous espérons que Google pourra bientôt publier une solution, car il semble que leurs applications soient le problème. Les rapports suggèrent également que le problème peut être résolu avec Gboard si vous vous inscrivez à la dernière version bêta.