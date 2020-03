Google Play Films pourrait bientôt proposer des centaines de films gratuits

Il existe de nombreux services de ruisselant qui a décidé d’aider à la stabilité d’Internet en limitant la qualité des vidéos. Certains d’entre eux offrent également plus de contenu pour soutenir les personnes qui sont obligées de rester à l’intérieur. Un nom qui sera ajouté à la liste des services de streaming est celui de Films Google Play.

La plate-forme peut ne pas avoir suffisamment d’utilisateurs pour déstabiliser Internet et, surtout, elle n’en a pas beaucoup contenu gratuit pour attirer les gens. Cependant, cela pourrait bientôt changer en fonction des indices trouvés dans l’application androïde par Play Films.

Google Play Musique, des films gratuits arriveront-ils bientôt?

Tout comme Play Music, Play Movies ne fait pas toujours parler les gens d’eux-mêmes en matière de contenu numérique. Bien qu’il ait des prix relativement compétitifs et une riche sélection de titres, les utilisateurs sont nettement moins chers que les autres plates-formes de streaming.

XDA a “démantelé” leAPK de l’application Google Play Films et a trouvé quelque chose d’extrêmement intéressant. Le texte suggère que la société prévoit d’ouvrir non seulement certains mais “des centaines” de titres gratuitement. Comme de nombreux services de streaming avec des niveaux gratuits, la lecture de ces vidéos sera interrompue par des publicités.

Grâce à Android et à l’omniprésence de Gmail et de Google Docs, presque tous ces jours sont pratiquement également abonnés à Play Films. Tout ce qui peut être nécessaire, c’est de bons films gratuits pour que le service suscite un public plus fidèle. Cependant, cela ne garantit pas son succès, comme on peut le voir sur Play Music et Play Magazine et Newsstand.