Google Play Protect a une efficacité presque nulle

La firme allemande AV-TEST a publié un nouveau rapport dans lequel elle conclut que Google Play Protect offre une protection presque nulle contre les menaces de sécurité et les logiciels malveillants. La seule raison pour laquelle il n’a pas obtenu un score zéro est que son impact sur les performances est minime, ce qui est compréhensible, car “il ne fait pratiquement rien”.

Le géant de Mountain View décrit, via son site officiel, Google Play Protect comme «un service de protection intégré contre les logiciels malveillants pour Android qui ne cesse de s’améliorer grâce aux puissants algorithmes d’apprentissage automatique de Google ». La société américaine s’assure que Google Play Protect travaille en permanence pour protéger la sécurité de votre appareil, de vos données et de vos applications, et qu’il analyse automatiquement l’appareil en offrant les dernières fonctionnalités de sécurité mobile.

Sonne bien, mais la réalité est très différente. Google Play Protect a gagné zéro point dans le test de protection AV-TEST et autres points zéro dans le test de fonctionnalité. Il est sauvé, comme nous l’avons dit, d’un zéro retentissant car il consomme peu de ressources système, un problème que nous avons déjà expliqué dans le premier paragraphe.

Google Play Protect n’est pas en mesure de vous protéger efficacement

Dans les tests qu’ils ont effectués, ils travaillaient en temps réel avec des applications infectées par des logiciels malveillants qui avaient moins de 24 heures et des solutions de sécurité telles que Cheetah Mobile, NortonLifeLock, Trend Micro, Kaspersky, Antiy et Bitdefender offraient des performances presque parfaites, ce qui n’était pas le cas avec Google Play Protect.

Plateforme de sécurité de Google n’a pu détecter que 37% des applications malveillantes, un résultat si médiocre qu’il permet de bien comprendre pourquoi il n’a obtenu aucun point, en fait c’est de toutes les applications de sécurité analysées, qui a obtenu les pires résultats lors des tests.

Heureusement, la plupart des applications de sécurité se sont considérablement améliorées réduire les faux positifs, mais Google Play Protect flotte même dans ce sens, car classés par erreur 30 applications qui étaient inoffensifs en tant que menace pour la sécurité, selon le rapport publié par AV-TEST.

La conclusion que nous devons tirer de tout cela est très simple: nous ne pouvons pas confier la sécurité de notre appareil à Google Play Protect, nous devons rechercher une bonne application de sécurité qui est vraiment capable d’offrir une réelle protection. En ce sens, les solutions qui obtiennent de meilleurs scores sont payées, mais on peut aussi trouver Alternatives gratuites avec des scores acceptables.