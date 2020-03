Google Play Store, toutes les applications GRATUITES et RÉDUCTION aujourd’hui

Vous recherchez des applications et des jeux premium à télécharger sur votre smartphone? Même pour aujourd’hui, le Play Store Google a pensé à vous propose gratuitement des applications payantes, ou en tout cas à un prix réduit par rapport au prix catalogue.

Parmi les solutions gratuites, nous signalons Snipback, un enregistreur d’appels téléphoniques; ProCam X, une application photographique pour prendre des photos et enregistrer des vidéos en haute qualité, qui vous permet de profiter d’une série d’options et de fonctions premium; et Wavie, pour personnaliser votre smartphone avec des arrière-plans animés. En ce qui concerne les jeux, cependant, nous soulignons Devil Twins, un RPG d’action coloré et rapide, e Triple Fantasy, un jeu de cartes avec de nombreuses créatures jouables et des graphismes très spéciaux.

Plus besoin de parler, voici la liste des applications gratuites et en vente. Nous remercions les gars d’Android Police pour le rapport.

APP LIBRE

Snipback – Enregistreur vocal intelligent Lifehacker PRO HD

ProCam X (HD Camera Pro)

iPray BCP

Temperature Converter Pro

Wavie PRO | Music Waves Live Wallpaper

RÉDUCTION APP

Vidéo Watermark Pro

VIP Bloatware Remover [Clean bloat]

Bluetooth Commander Pro

LiquidPlayer Pro – musique, égaliseur, mp3, radio, 3D

Développement Web PRO (HTML, CSS)

Apprenez l’espagnol à partir de zéro

Vocabulaire et grammaire pour Cambridge First® B2

JEUX GRATUITS

Rolly Egg (Pas de publicité)

Zombie Age 2 Premium: survivre dans la ville des morts

Robo Two VIP

Projet Alnilam

Camp animalier – Healing Resort

Devil Twins: VIP

Triple Fantasy Premium

JEUX EN VENTE

Retour au lit

Speccy – Émulateur de spectre Sinclair ZX complet

ZYCA

éloh

Le voyage du vieil homme

Preposition Master Pro – Apprendre l’anglais