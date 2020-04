Google Play Store, une nouvelle section avec des applications sélectionnées pour les enfants

Le Play Store est un endroit plein d’applications de toutes sortes. Si riche que, souvent et volontiers, il est difficile de trouver des applications qui conviennent vraiment aux plus petits, car le smartphone est devenu l’un des principaux outils de loisirs pour les enfants, qui préfèrent de plus en plus cet appareil à un dessin animé ou à un vrai propre jouet.

Pour faciliter la recherche, Google a décidé de mettre en place un nouvel onglet Enfants sur le Play Store qui recueille toutes les applications «Approuvées par les enseignants», à la fois éducatives et ludiques. Pour ce faire, le géant de Mountain View a collaboré avec des experts universitaires et des enseignants, notamment avec Joe Blatt (Harvard Graduate School of Education) et la Dre Sandra Calvert (Georgetown University).

Google, une nouvelle section Enfants arrive sur le Play Store avec des applications approuvées par les enseignants

Les applications sont classées en fonction de facteurs tels que l’âge, la qualité de l’expérience, l’apprentissage et le plaisir. Toutes ces informations sont répertoriées dans l’onglet “Pourquoi”, qui aide les parents à déterminer si cette application particulière convient à leur enfant. Les applications “Approuvées par les enseignants” sont non seulement regroupées dans l’onglet Enfants approprié du Play Store, mais sont également marquées d’un badge particulier.

Maintenant, il existe plusieurs options pour filtrer votre recherche afin que le Play Store ne propose que des applications “approuvées par les enseignants” pour les enfants. Tout d’abord, il est possible de parcourir directement la section dédiée, ou le nouvel onglet Enfants. Deuxièmement, vous pouvez taper “Approuvé par l’enseignant” dans la barre de recherche pour obtenir toutes les applications marquées du badge.

La nouvelle application Children with app «Approved by professeurs» sera mise en œuvre aux États-Unis dans les prochains jours, puis arrivera dans d’autres pays dans les semaines (ou mois) à venir.