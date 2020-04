Google Play Store, une nouvelle section d’applications vérifiées pour les enfants arrive

Une nouvelle section a été ajoutée au Google Play Store qui permettra aux parents et aux enseignants de trouver plus facilement du contenu de qualité pour les enfants. Il existe plusieurs applications dédiées aux enfants dans le Google Play Store, mais elles ne sont pas toujours de bonne qualité. Pour y remédier, Google n’affichera dans une nouvelle section que du contenu secondaire vérifié par des experts.

Pour mettre en œuvre cette initiative, Google a travaillé avec des enseignants et des experts universitaires. Ils analyseront les applications et les classeront en tenant compte de différents aspects. Ainsi, chaque candidature sera classée en fonction de l’expérience apportée et de la qualité. D’autres critères incluent le type d’apprentissage, la tranche d’âge, la présence de publicités, etc.

Google Play Store, il y aura désormais une section dédiée aux enfants

Toutes les candidatures ayant réussi les tests de qualité recevront un badge «Approuvé par l’enseignant». Par conséquent, si vous souhaitez télécharger des applications éducatives pour vos enfants, vous feriez bien de rechercher dans le Google Play Store des applications avec ce badge pour vous assurer qu’elles font partie des applications recommandées par les éducateurs.

Non seulement cela garantira une bonne qualité, mais cela montrera également une liste de raisons pour lesquelles les experts ont catalogué une application particulière dans cette section. Une dynamique particulièrement pratique dans cette quarantaine, tant les parents que les enseignants utilisent des ressources numériques pour enseigner aux enfants

Malheureusement, dans la première phase, cette nouvelle section sera disponible uniquement pour les États-Unis. Cependant, il sera étendu à d’autres pays très prochainement.