Google Podcasts a déjà une application Web, mais vous laisse toujours

Le “lancement” de l’application web de Podcasts Google Il a quelques jours, mais nous ne pouvions pas manquer l’occasion de le mentionner, car si à l’époque nous consacrions un article sur la façon d’utiliser Google Podcasts à partir du PC, quoi de moins que d’enregistrer qu’il n’est plus nécessaire de faire des choses étranges pour profiter du expérience complète Bien que la vérité soit que vous le complétiez ou non, cela dépendra de qui vous demandez.

Ce dont personne ne doutera – et si vous lisez ceci, c’est parce que vous vous intéressez au sujet – c’est que les podcasts vivent leur âge d’or, et comment pourrait-il en être autrement, le logiciel est à la traîne du phénomène. De quelques années à cette partie, des applications et des services de podcast tels que les churros ont vu le jour et, vous savez pourquoi, Google a présenté les siens il y a quelques années. Et ça a frappé la cible.

L’application Google Podcasts pour Android est apparue aux yeux de beaucoup grâce à une conception et une expérience minimalistes, mais depuis lors, elle n’a pas reçu de nouvelles notables et les lacunes sont toujours là, à commencer par une application Web qui ferme le cercle multiplateforme. Après tout, nous sommes en 2020 et aimons depuis longtemps à nous connecter à nos applications préférées quel que soit l’appareil que nous utilisons.

Ainsi, l’expérience offerte par Google Podcasts est restée inactive pendant près de deux ans, et elle le fait toujours avec la “nouvelle” application Web, à laquelle vous pouvez accéder dans le domaine podcasts.google.com. Le minimalisme à l’extrême, ce qui n’est pas toujours bon, et rien de plus que différentes listes préfabriquées (les plus populaires, les tendances et les catégories) est ce qu’elle a à offrir quelque chose qui aurait été impensable autrefois pour porter le nom du géant de l’Internet.

Podcasts Web Google

Google Podcasts dans sa version Web synchronise la progression de la lecture avec l’application mobile et dispose d’une puissante fonction de recherche – car il ne pourrait pas en être autrement, d’où il vient – qui couvre le contenu et pas seulement les continents. Mais il y a les avantages d’un service qui Il ne vous permet même pas de vous abonner à des programmes ou de gérer des abonnements, donc le clic est remarquable.

La question est, avec ce qu’ils ont pris pour avoir quelque chose de si précaire prêt, combien de temps faut-il pour le démonter? Nous savons déjà comment Google les dépense à cet égard. Et il n’en reste qu’un, qui ressemble à YouTube Music, qui remplacera bientôt tout ce qui s’est donné Google Music (qui jouait aussi avec les podcasts) pour se positionner comme la grande appli audio de ceux de Vue sur la montagne.

Gardant à l’esprit que la prochaine nouveauté qui attend le service est d’offrir à l’utilisateur la possibilité de télécharger sa propre musique, comme ce fut le cas avec Google Music; et que beaucoup de podcasteurs republient leurs programmes sur YouTube dans la chaleur de la foule qui se promène … Blanche et dans la bouteille. Ce n’est qu’une question de temps.