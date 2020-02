Google pour évaluer les applications Android demandant des données de localisation en arrière-plan

Google introduira des autorisations uniques pour les données de localisation dans la prochaine version d’Android 11, mais le géant de la recherche prévoit également de déployer une nouvelle politique Google Play qui obligera les développeurs à obtenir l’approbation s’ils souhaitent accéder aux données de localisation d’un appareil en arrière-plan. .

Même les utilisateurs dont les appareils ne recevront pas la mise à jour vers la dernière version d’Android bénéficieront du changement de politique car il vise les anciennes versions du système d’exploitation mobile et sera appliqué sur le Play Store.

Dans un article sur le blog des développeurs Android, directeur de la gestion des produits et de la confiance et de la sécurité sur Google Play, Krish Vitaldevara a expliqué la raison du changement de politique, en disant:

“En examinant de plus près l’utilisation de l’emplacement en arrière-plan, nous avons constaté que de nombreuses applications qui demandaient un emplacement en arrière-plan n’en avaient pas réellement besoin. En fait, bon nombre de ces applications pourraient offrir la même expérience utilisateur en n’accédant à l’emplacement que lorsque l’application est visible pour l’utilisateur. Nous voulons permettre aux utilisateurs de choisir plus facilement quand partager leur emplacement et il ne faut pas leur demander une autorisation dont l’application n’a pas besoin. »

Obtenir l’approbation de Google

À l’avenir, les développeurs devront obtenir l’approbation de Google s’ils souhaitent que leurs applications puissent accéder aux données de localisation d’un utilisateur en arrière-plan.

Pour évaluer si une application sera autorisée à accéder aux données de localisation d’un utilisateur, l’équipe d’examen de la boutique d’applications de l’entreprise examinera si la fonctionnalité offre une valeur claire à l’utilisateur, si les utilisateurs s’attendent à ce que l’application accède à leur emplacement en arrière-plan, est la fonctionnalité importante pour l’objectif principal de l’application et si une application peut offrir la même expérience sans accéder aux données de localisation en arrière-plan.

Dans son article de blog, Vitaldevara a souligné que les applications qui envoient des alertes d’urgence ou de sécurité ainsi que les applications de réseaux sociaux auraient de bonnes raisons d’accéder aux données de localisation en arrière-plan tandis qu’une application avec une fonction de localisation de magasin serait préférable d’accéder uniquement aux données de localisation une fois ouvert.

La nouvelle politique Google Play entrera en vigueur en avril, mais l’application des nouvelles applications ne commencera qu’en août et les applications existantes auront jusqu’en novembre pour se conformer.

