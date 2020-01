Google pourrait ajouter une application pour enregistrer les appels

Google: comment cette application pourrait fonctionner en détail

Tout d’abord, consultez un avertissement sur le consentement de l’appelant. “Lorsqu’il utilise la fonction d’enregistrement d’appels, l’utilisateur est responsable du respect des lois applicables en matière d’enregistrement d’appels. Veuillez noter que de nombreuses juridictions exigent le consentement des deux parties pour une telle inscription “, indique le message. Ensuite, une voix annonce aux deux parties que l’enregistrement de l’appel a commencé et s’est terminé.

Comme l’ont noté les développeurs XDA, l’application pour téléphone affichera un bouton «enregistrer» pendant tout appel une fois la fonction implémentée. Taper sur ce va commencer un enregistrement. Vraisemblablement, un dénégation informera les deux parties que l’enregistrement est en cours.

La transcription serait une aubaine pour de nombreux utilisateurs qui ont besoin d’enregistrer des interviews, des réunions et plus encore. Étant donné que Google le fait déjà via l’enregistreur, il ne serait clairement pas difficile de le mettre en œuvre dans l’application pour téléphone. Cependant, l’APK n’indique pas exactement comment cela fonctionnerait, mais seulement que la fonction pourrait exister.

Ces fonctionnalités sont toujours en cours de test et n’ont pas encore été implémentées, elles peuvent donc ou non apparaître dans les futures versions de l’application Téléphone. De plus, ils peuvent venir uniquement sur les appareils Pixel dans certains territoires, Xiaomi, par exemple, a déjà dit que préinstallera l’application Google Phone.