Google pourrait annoncer deux nouveaux pixels de milieu de gamme avec 5G

Le colosse l’année dernière Big G a de nouveau introduit deux smartphones appartenant au segment intermédiaire, à savoir le Google Pixel 3a et le Google Pixel 3a XL. Comme nous l’ont déjà dit de nombreuses rumeurs et indiscrétions, la société a l’intention cette année de réessayer, mettant officiellement le nouveau milieu de gamme sur le marché. Google Pixel 4a. Selon de nouvelles informations divulguées sur le net, il semble cependant que la société ait l’intention d’annoncer non seulement cet appareil, mais aussi d’autres deux autres pixels Google milieu de gamme avec des fonctionnalités très importantes.

Google prêt à apporter officiellement deux nouveaux pixels avec prise en charge 5G

La nouvelle a été révélée par le leaker @ akes29 via une publication Twitter. Plus précisément, l’utilisateur a déclaré avoir trouvé des noms de code d’au moins trois nouveaux smartphones Big G: Sunfish, Redfin et Bramble. L’un d’eux devrait être le prochain Google Pixel 4a, alors que l’un des deux autres appareils devrait vraisemblablement être le Google Pixel 4a XL.

Mais l’information ne s’arrête pas là. Toujours selon l’utilisateur Twitter, Google serait prêt à faire ses débuts le prise en charge de la connectivité 5G également sur ces smartphones appartenant à cette gamme de prix (gamme de prix certainement moins cher que celui du haut de gamme Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL). Selon ce qui a été divulgué, en fait, les processeurs à bord des nouveaux smartphones seraient les SoC Snapdragon 730G pour le Pixel 4a et le SoC Snapdragon 765 pour le Pixel 4a XL.

Le smartphone avec ce dernier processeur à bord (s’il devait effectivement arriver sur le marché) serait le moyen de contraster les concurrents même dans le milieu de gamme. Cette année, en effet, même Samsung a proposé des appareils très similaires à leur haut de gamme mais avec un prix beaucoup moins cher (plus ou moins 630 € environ) ou les derniers Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite.