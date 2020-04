Google pourrait éliminer des VPN pour des millions de personnes avec ce nouvel outil

Le nombre de travailleurs à distance ayant augmenté en raison de la pandémie mondiale, Google Cloud a lancé un nouvel outil de sécurité conçu pour permettre aux utilisateurs d’accéder à distance aux réseaux de leur entreprise sans utiliser de VPN.

La nouvelle solution de sécurité basée sur le cloud de la société s’appelle BeyondCorp Remote Access et est en fait basée sur l’approche de confiance zéro que le géant de la recherche utilise en interne depuis près d’une décennie.

Avec BeyondCorp Remote Access, les employés et les effectifs étendus d’une entreprise peuvent accéder à ses applications Web internes à partir de pratiquement n’importe quel appareil à tout moment sans VPN traditionnel à distance. Au fil du temps, Google prévoit d’offrir les mêmes capacités, contrôles et protections supplémentaires pour presque toutes les applications ou ressources auxquelles un utilisateur doit accéder.

La raison pour laquelle la société a décidé de lancer son nouvel outil est due au fait que l’infrastructure VPN traditionnelle peut souvent être difficile pour les équipes informatiques à déployer et à gérer pour un grand nombre de nouveaux utilisateurs en peu de temps, comme cela a été le cas pendant notre situation actuelle. Les VPN peuvent également être complexes du point de vue de l’utilisateur et cela est particulièrement vrai pour ceux qui n’en ont pas utilisé auparavant. Les choses deviennent encore plus compliquées lorsque les organisations tentent de déployer l’accès VPN à leur main-d’œuvre étendue d’entrepreneurs, d’employés temporaires et de partenaires.

Accès à distance BeyondCorp

Alors que Google déploie maintenant son nouvel outil pour les utilisateurs, la société a commencé à travailler sur la mise en œuvre d’une approche d’accès zéro confiance en 2011. Le géant de la recherche a créé BeyondCorp dans le but de permettre à ses employés et à ses effectifs de travailler avec succès. à partir de réseaux non fiables sur une variété d’appareils sans avoir besoin d’un VPN côté client.

Cependant, BeyondCorp offre bien plus qu’un remplacement de VPN plus simple et plus moderne. Le nouvel outil garantit que seuls certains utilisateurs ont accès aux informations dont ils ont besoin dans le bon contexte. Dans un article de blog annonçant BeyondCorp Remote Access, Sunil Potti et Sampath Srinivas de Google Cloud ont fourni les exemples suivants de certaines politiques qui peuvent être appliquées, en disant:

«Mes recruteurs RH contractuels travaillant à domicile sur leur propre ordinateur portable peuvent accéder à notre système de gestion de documents sur le Web (et rien d’autre), mais uniquement s’ils utilisent la dernière version du système d’exploitation et utilisent une authentification résistante au phishing comme les clés de sécurité . ” Ou: “Mon application de fiche de présence doit être accessible en toute sécurité à tous les employés horaires sur n’importe quel appareil, n’importe où.”

Pour une grande entreprise, le déploiement d’une solution VPN traditionnelle peut souvent prendre des semaines, voire des mois, tandis que l’accès à distance BeyondCorp de Google Cloud peut être configuré en quelques jours seulement. Le nouvel outil a déjà été «testé au combat» en production par des milliers de clients Google Cloud et les entreprises intéressées peuvent s’inscrire ici pour y accéder.

