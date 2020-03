Google pourrait surprendre tout le monde avec un choix étrange sur Pixel 5

Au cours de cette période, Google travaille d’arrache-pied au lancement de nouveaux appareils. En attendant la commercialisation du Pixel 4a, la version low-cost du Googlefonini, le géant de Mountain View pense également au haut de gamme.

Plus précisément, les tout nouveaux Pixel 5 et 5 XL sont attendus cela devrait arriver courant 2020 mais on ne sait pas avec certitude quand. La famille Pixel 4 a été lancée le 15 octobre, il est donc supposé que Google respecte le délai d’un an entre les lancements.

Selon un nouveau rapport 9to5google.com, on peut aussi découvrir plus de détails sur les smartphones attendus. Grâce à l’analyse de l’application Google Camera, les gars du site ont pu découvrir des informations intéressantes sur les spécifications de la famille Pixel 5.

Le détail qui a laissé tout le monde sans voix est que Les nouveaux fleurons de Google ne sont peut-être pas vraiment haut de gamme. En effet, l’analyse du code de l’application a permis de découvrir que Google a utilisé une référence particulière aux appareils arrivant en 2020.

Pixel 5 et Pixel 5 XL seront-ils haut de gamme?

Le code indique clairement que nous nous référons aux deux smartphones avec le nom de code “roncier“Et”Redfin“Pour indiquer respectivement Pixel 5 et Pixel 5 XL. Ces deux noms ont déjà été connectés aux appareils Google au début de l’année mais l’équipement matériel a fait sensation. En fait, les deux appareils ils seront équipés du SoC Snapdragon 765G certainement pas la solution haut de gamme de Qualcomm.

Ce choix pourrait être lié à la volonté de être plus compétitif et baisser le prix de lancement. Cependant, les performances seront affectées, étant donné qu’entre le Snapdragon 865 et le 765G la baisse de performance pourrait être comprise entre 30 et 50%. Il vous suffit d’attendre quelques semaines pour en savoir plus sur les smartphones Google attendus.