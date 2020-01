Google prend les premières mesures pour prendre en charge Fi et Voice sur un seul compte

Google a silencieusement fait le premier pas pour dissocier Google Fi de Google Voice, dans le but déclaré de les prendre en charge sur un seul compte Google. À la fin de l’année dernière, la société a révélé qu’elle changeait la façon dont Fi stockerait les messages vocaux, les séparant de Google Voice, mais les gardant accessibles autrement dans tous les mêmes endroits qu’auparavant.

La nouvelle a été diffusée sans cérémonie sur les forums d’aide de Google Fi à la fin novembre de l’année dernière, où elle a glissé jusqu’à présent sous le radar. Dans l’annonce, un gestionnaire de communauté a expliqué que Google Fi n’afficherait plus les messages vocaux des abonnés dans Google Voice, bien qu’ils continueraient d’être accessibles via les applications de numérotation, Hangouts (s’il est configuré sur) et en appelant votre propre numéro de téléphone.

Google a déclaré qu’il s’agissait de la “première étape” de la prise en charge de numéros Google Voice et Google Fi distincts sur le même compte. Ce dernier détail rend cette nouvelle un peu plus importante que ce qu’impliquerait une annonce presque silencieuse dans les forums d’assistance aux entreprises.

Actuellement, pour utiliser Google Fi, vous devez effectivement abandonner Google Voice – la société traite les deux services comme s’excluant mutuellement, l’indiquant très clairement même dans ses documents de support avec un gros en-tête gras qui dit “Google Voice ne travailler avec Google Fi. ” Si vous vous inscrivez à Fi sur un compte Google sur lequel Google Voice est déjà configuré, cela signifie que vous abandonnez les fonctionnalités de Google Voice et devez soit transférer votre numéro Google Voice sur Fi, soit le rendre entièrement. (Notez qu’il existe une solution de contournement de plusieurs comptes désagréable, cependant, où vous échangez votre numéro Google Voice vers un deuxième compte Google pour conserver les deux services, bien que sur des comptes Google distincts.) Pour les utilisateurs de longue date de Google Voice, l’incompatibilité rend Google Fi un dealbreaker.

Isolément, cette modification de la messagerie vocale, qui l’empêche simplement d’apparaître dans Google Voice, peut sembler insignifiante, mais c’est en fait un indicateur que Google travaille dur dans les coulisses pour démêler Google Fi de Google Voice, et l’entreprise est clairement claire. n’est que la première étape pour nous permettre éventuellement d’utiliser les deux ensemble sur un seul compte Google.

Nous avons contacté Google pour plus d’informations sur ce changement de Google Fi, et si des changements futurs étaient prévus pour séparer davantage Fi de Voice, mais à part confirmer les détails dans l’annonce du forum d’aide, la société n’avait plus rien à partager avec nous . Espérons que tout changement futur de Google Fi / Voice soit annoncé par Google avec un peu plus de fanfare.