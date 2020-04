Google prépare sa propre carte à puce pour concurrencer Apple Card

Google pourrait répondre à la Carte Apple avec le sien carte de débit intelligente, comme le révèlent les images divulguées par TechCrunch. Les médias susmentionnés disent que ceux de Mountain View ils travailleraient à la fois sur une carte physique et une carte numérique. Ce dernier pourrait être lié à une application de suivi des dépenses et du solde du compte.

L’application ci-dessus serait Google Pay, qui pour l’instant n’autorise que les achats en ligne. Cependant, avec la carte physique, le service s’étendrait à tout établissement qui accepte les cartes. Il serait également possible d’effectuer des virements ou de recevoir des paiements d’autres personnes. Au début utiliserait la plate-forme VISA, bien que plus tard, ils pouvaient ouvrir les morts à Master Card.

Bien sûr, l’entreprise serait partenaire avec diverses banques pour que votre proposition devienne réalité. Bien sûr, pour l’instant, il n’est pas clair comment votre association fonctionnera ou comment les bénéfices seront répartis. Certaines des institutions financières impliquées sont CITI et Stanford Federal Credit Union, nous pouvons donc décider que au départ, il ne sera disponible qu’aux États-Unis, comme d’habitude dans ce type de produits et services.

L’une des principales caractéristiques de la “Google Card” serait son système de sécurité. Tout d’abord, pour accéder à votre compte, vous devrez vous authentifier avec un PIN et une empreinte digitale. Si vous perdez la carte physique, vous pouvez entrer dans l’application et la bloquer. Cependant, vous pouvez continuer à magasiner avec la variante virtuelle, car leurs numéros sont complètement indépendants du physique et peuvent être générés dynamiquement. Vous pensez qu’un pirate a volé votre compte? Vous pouvez bloquer tout paiement ou virement.

En ce qui concerne les fonctions de l’application, les utilisateurs peuvent obtenir des informations détaillées sur toute transaction. Par exemple, il serait possible de vérifier le montant, sa date et le lieu où il s’est produit. Si vous ne reconnaissez pas le paiement, vous pouvez le signaler immédiatement afin que la banque puisse commencer l’enquête.

Lorsque nous parlons de produits Google, il est impossible d’éviter le problème de la confidentialité. Comment cette section fonctionnera-t-elle sur la carte? Selon le rapport, les gens peuvent choisir les informations qu’ils souhaitent partager avec l’entreprise. De toute évidence, les données de transaction pourraient être utilisées pour cibler des annonces lors de la navigation sur Internet, de sorte que l’entreprise devra être très claire sur la façon dont elle utilisera les informations financières. Pour le moment, on ne sait pas quand la “Google Card” sera lancée.

