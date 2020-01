Google prépare une application qui unifierait Gmail, Drive et Hangouts

Google Cloud, la division en charge de la suite commerciale Google (G Suite), travaille sur une nouvelle application pour les appareils mobiles qui regroupe en un seul endroit des services tels que Gmail, Hangouts Chat, Hangouts Meet et le stockage Google Drive, selon The Information. La société étudie également l’intégration de Google Calendar, bien qu’il soit nécessaire d’ouvrir l’application indépendante dans de nombreux cas.

L’application décrite par The Information Il ressemble à la version d’Outlook que Microsoft propose pour les appareils mobiles. À partir de là, les utilisateurs peuvent gérer leurs calendriers, les fichiers stockés dans le cloud et les e-mails de différents comptes de messagerie. Dans le cas de Google, l’application intégrerait également le service de messagerie instantanée Hangouts Chat et la plateforme de vidéoconférence Hangouts Meet.

La candidature aurait déjà été annoncée en interne.

Les Informations ne précisent pas si cette application pour les appareils mobiles aura une version équivalente pour les ordinateurs de bureau – soit sous la forme d’une application native, soit au contraire via une page Web. La publication garantit cependant que la variante du smartphone a été annoncé en interne début janvier par Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. Actuellement, il est en phase de test au sein de l’entreprise américaine.

Avec cette application supposée, Google cherche à séduire de nouveaux clients tout en offrant un produit plus solide et plus simple aux utilisateurs actuels. L’intégration d’une plate-forme de messagerie instantanée comme Hangouts Meet pourrait également aider Google dans sa bataille particulière avec Microsoft et Slack, dont les solutions commerciales sont utilisées par des millions de personnes à travers le monde.

La date à laquelle le lancement commercial de cette application aurait lieu est, pour le moment, un mystère. Cependant, comme le produit a été annoncé et est en phase de test interne, il est possible d’atterrir dans les magasins d’applications correspondants au cours des prochains mois.

👇 Plus en hypertexte