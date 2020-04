Google présente les nouveaux messages qui ont battu Whatsapp et Telegram

Ces dernières années, le monde de la messagerie instantanée a été complètement bouleversé par Whatsapp et Telegram qui, en fait, ont longtemps dominé l’ensemble du secteur. A ce jour, les deux applications, proposées respectivement par Facebook et Telegram LLC, ont atteint une altitude 6 milliards de téléchargements sur tous les principaux magasins, devenant ainsi les applications les plus téléchargées jamais. Apparemment cependant Google est prêt à bouleverser l’équilibre actuel avec les nouveaux SMS 2.0 qui, en fait, ont tous les pouvoirs pour voler la direction de Whatsapp et Telegram. Voyons ce que sont les nouveaux SMS et comment ils fonctionnent.

SMS 2.0: voici tous les détails sur les nouveaux messages Google

Bien qu’ils ne soient pas encore officiellement actifs, les nouveaux SMS 2.0 de Google sont déjà disponibles depuis un certain temps via l’application “Messages”, téléchargement gratuit sur le Play Store. SMS 2.0, comme son nom l’indique, est donc une évolution du SMS classique 165 caractères qui, en fait, introduisent les changements suivants:

Autoriser à partager des contenus multimédias tels que des émoticônes, des GIF, des autocollants, mais aussi des images, des vidéos et des messages vocaux;

Il est possible de créer chat en groupe dans lequel un nombre illimité d’utilisateurs peut être invité;

Les utilisateurs peuvent partager votre position ou, si nécessaire, des positions différentes;

Il est possible d’activer l’option qui vous permet de voir qui est en train de taper;

Si le message que vous avez envoyé s’affiche vous recevrez une notification et vice versa;

C’est possible chercher dans les chats tout contenu précédemment partagé.

Contrairement à ce qui a été supposé ces derniers mois, cependant, SMS 2.0 aura également besoin d’une connexion Internet pour être utilisé. Voyons donc comment commencer à les utiliser ci-dessous.

Voici comment prévisualiser le nouveau SMS 2.0

Si vous êtes intéressé par de nouveaux SMS 2.0 offert par Google, voici les étapes à suivre pour les activer:

Téléchargez la version bêta des messages Android;

Téléchargez le lanceur gratuit Lanceur d’activité;

Désactivez la connexion Wi-Fi si elle est active;

Trouvez l’entrée SET RCS Flags dans le menu Messages;

Choisissez l’option suivante, puis entrez le paramètre suivant: ACS Ur et saisissez “http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com”.

Choisissez votre sMessenger sverification scode sg – ( d {6}) sous l’entrée OTP Patter;

Fermez l’application et rouvrez-la.