Google prévoit d’améliorer la confidentialité en dépréciant les chaînes d’agent utilisateur sur Chrome

Source: Android Central

Que souhaitez-vous savoir

Google prévoit de supprimer progressivement les agents de chaîne utilisateur dans le navigateur Chrome.

Le changement améliorerait la vie privée des individus en rendant plus difficile pour les colporteurs de publicités les utilisateurs d’empreintes digitales en ligne.

Cela aiderait également à résoudre divers problèmes de compatibilité rencontrés par d’autres navigateurs.

La confidentialité fait fureur ces derniers temps dans les laboratoires Chrome. Au milieu de ses efforts pour éliminer le spam de notification sur Chrome et ajouter la prise en charge de l’écran de confidentialité électronique à ses ordinateurs portables fonctionnant avec Chrome, Google a annoncé cette semaine son désir de supprimer progressivement et de déprécier les chaînes d’agent utilisateur (UA) sur son navigateur.

Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, il s’agit d’une chaîne de métadonnées envoyée par votre navigateur chaque fois que vous visitez un site Web. Les informations incluent le nom et la version de votre navigateur, le système d’exploitation et le moteur de rendu utilisé. Les deux derniers, en particulier, peuvent être beaucoup plus révélateurs que vous ne le pensez. Jetez un œil à l’exemple suivant dans la documentation de Google pour les chaînes UA dans Chrome:

Mozilla / 5.0 (Linux; Android 5.1.1; Nexus 5 Build / LMY48B; wv) AppleWebKit / 537.36 (KHTML, comme Gecko) Version / 4.0 Chrome / 43.0.2357.65 Mobile Safari / 537.36

Comme on peut le voir, l’UA String montre non seulement que l’individu utilise Android 5.1.1, il indique également la version Android spécifique pour l’appareil utilisé, un Nexus 5. Les informations du moteur de rendu, par exemple, peuvent indiquer à une annonce si une personne est un utilisateur d’iPhone, car la plupart des navigateurs tiers sur iOS utilisent toujours le moteur de rendu de Safari en arrière-plan.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

La combinaison de ces informations peut permettre aux sociétés publicitaires de “ prendre des empreintes digitales ” – ou d’identifier indirectement – des individus sur le Web pour des annonces ciblées, même si vous essayez de vous assurer que vous n’êtes pas suivi sur le Web. Pour contourner ce problème potentiel de confidentialité, Google a décidé de mettre fin à l’ère des chaînes d’agent utilisateur.

En outre, comme l’explique Yoav Weiss de la société, mettre fin à la pratique permettrait également d’éviter un certain nombre de problèmes de compatibilité entre les navigateurs:

En plus de ces problèmes de confidentialité, le reniflement d’agent utilisateur est une source abondante de problèmes de compatibilité, en particulier pour les navigateurs minoritaires, ce qui fait que les navigateurs se mentent à eux-mêmes (généralement ou à des sites spécifiques) et que des sites (y compris les propriétés Google) sont brisés dans certains navigateurs sans raison valable.

Par exemple, Vivaldi a récemment décidé de cesser de s’annoncer sur le Web, optant plutôt pour se présenter comme Google Chrome afin de résoudre un certain nombre de problèmes de rendu qu’il rencontrait.

Ce que Google espère réaliser, c’est d’anonymiser les informations envoyées par le navigateur uniquement à ce qui est absolument nécessaire. En tant que tel, il finira par unifier les chaînes UA basées sur les versions de bureau et mobiles d’ici la fin de 2020. Cela signifie que même si un site Web peut détecter le navigateur qu’un visiteur utilise et s’il se trouve sur le bureau ou un appareil mobile, c’est sur tout ce qu’ils seront en mesure de déterminer initialement.

Cependant, comme de nombreux annonceurs en ligne dépendent de ces informations, Google crée un nouveau standard appelé User Agent Client Hints pour remplacer les UA Strings obsolètes. La différence entre les deux est que le premier est beaucoup plus soucieux de la confidentialité et ne fournit les informations nécessaires que lorsque le site le demande explicitement.

En conséquence, même si une grande partie des mêmes informations seront toujours accessibles aux sites Web, le fait qu’ils doivent les demander activement (plutôt que de permettre aux trackers passifs de simplement glaner les informations en gros) permettrait au navigateur de suivre précisément ce un site Web vous connaît. À l’avenir, Google pourrait alors pénaliser les sites pour avoir été trop curieux au sujet de vos informations avec des initiatives telles qu’un budget de confidentialité – c’est-à-dire des limites sur la quantité d’informations qu’une partie particulière peut accéder au fil du temps. Pensez aux budgets carbone, mais pour les données utilisateurs.

Google espère que cette approche améliorera également l’interopérabilité entre les navigateurs et éliminera certains des problèmes de compatibilité susmentionnés qui découlent de l’analyse incorrecte d’une chaîne UA par un site Web. Weiss explique les avantages potentiels comme suit:

Puisqu’il fournit les informations via des champs dédiés, il permet une meilleure ergonomie et rend moins probable que les serveurs se trompent et causent des problèmes de compatibilité.

Et enfin, un nouveau départ nous permettra de supprimer une grande partie des bagages hérités que la chaîne UA transporte (“Mozilla / 5.0”, “comme Gecko”, “comme KHTML”, etc.) à l’avenir.

La dépréciation complète d’UA Strings aura lieu fin 2020, avec la sortie de Chrome 85. En attendant, Google commencera à informer les sites Web qui utilisent le paradigme actuel des chaînes UA du changement imminent à partir de mars et commencera à anonymiser les informations sur les chaînes UA d’ici juin de 2020.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.