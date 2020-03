Google propose certaines applications uniquement pour aujourd’hui, la liste est officielle

Les utilisateurs androïde Contraints de rester chez eux aux mains de la pandémie de coronavirus, ils cherchent constamment de nouvelles façons de s’occuper. Passer du temps est devenu une priorité qui peut également être comblée par l’utilisation de application gratuite que Google concède sans rien demander.

Au cours des dernières heures, le magasin BigG a été rempli de nouveaux jeux et app à télécharger sur des appareils sans frais. Les propositions sont déjà célèbres auprès de nombreux utilisateurs qui profitent de ces heures cruciales pour faire le télécharger. Voici les offres du jour dont nous pouvons profiter avant l’expiration de la durée de validité en apportant tout à plein prix.

Application Android: elles sont téléchargées GRATUITEMENT uniquement pendant ces heures

Nous avons dit qu’il y avait jeux gratuits et aucune application Android à télécharger sans mettre la main dans votre portefeuille. la liste officielle a été communiquée par la direction de Mountain View et reste à la disposition des utilisateurs jusqu’à nouvel ordre.

Tower of Farming – RPG inactif: un jeu simple qui nous emmènera dans un théâtre de bataille amusant. Vous devez défier la tour dans un combat au dernier robinet. Il fonctionne également hors ligne et propose diverses armes, personnages et modes de jeu.

Defender Heroes Premium: Castle Defense: des monstres noirs sont en guerre et tentent d’attaquer le château. Orques, gobelins, sorcières et mauvais esprits hantent le royaume. Nous sommes appelés à le défendre en usurpant l’identité de guerriers légendaires. Des hordes de monstres sont sur le point d’arriver. Soyez prêt.

Bloqueur de caméra et de microphone: cette application préserve la confidentialité contre les espions et les auditeurs en série suspects. Bloquez l’accès à la caméra et au microphone à partir d’applications potentiellement suspectes. Le mode spécial offre le plus haut niveau de protection contre les harceleurs de toutes sortes. Programmable en fonction de l’heure et grâce à des tâches automatiques. Parfait pour débrancher.