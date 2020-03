Google propose ces applications payantes uniquement pour aujourd’hui sur le Play Store

L’un des premiers objectifs quotidiens de androïde et de lancer des applications et des jeux sur son Play Store. En fait, le système d’exploitation est devenu également grand grâce à son espace dédié aux contenus, où les utilisateurs peuvent trouver non seulement des applications et des jeux mais aussi des films et des livres de toutes sortes.

Depuis la plate-forme connue de Google tout le monde sait qu’ils peuvent compter sur certaines qualités qui ne sont pas incluses dans d’autres systèmes d’exploitation. L’une d’entre elles est certainement la polyvalence, qui vous permet de changer le système d’exploitation à votre image et à votre image chaque jour. Cela a donc rendu Android de plus en plus attractif, même pour ceux qui avaient précédemment manifesté un certain refus. Les grands offres alors il n’y a jamais de pénurie: aujourd’hui, en effet, de nouveaux titres payants sont arrivés, offerts totalement gratuitement. L’objectif est de faire un cadeau aux utilisateurs qui sont actuellement fermés à domicile.

Pour avoir également les meilleures offres de Amazon avec les meilleurs codes de réduction, voici la nôtre chaîne officielle Telegram. Cliquez ici pour entrer.

Android, seulement pour aujourd’hui, vous pouvez trouver ces 3 titres payants totalement gratuits sur le Google Play Store

Comme cela arrive maintenant tous les jours, même aujourd’hui, Android a choisi de lancer totalement certains titres payants gratuit pour les utilisateurs. Dans la liste ci-dessous vous pouvez les retrouver tous accompagnés des habituels lien qui vous ramènera sur le Google Play Store. Les noms sont trois, tous pour vous: