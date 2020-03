Google propose ces services pour des mises à jour sur le coronavirus et l’actualité

L’entreprise Mountain View ces dernières années s’est avéré plus sensible que par le passé vers le combattre les fausses nouvelles. D’un autre côté, il est indéniable qu’au cours de la décennie en cours, façon de rechercher des informations, et grâce à la disponibilité d’outils – toujours à portée de main – capables de trouver en peu de temps les réponses que nous recherchons, le web et les réseaux sociaux sont devenus les nouvelles encyclopédies.

À une époque historique où l’information voyage de plus en plus vite, et lorsqu’un défilement sur le tableau d’affichage suffit à saturer la quantité de données que notre cerveau peut stocker et traiter quotidiennement, cela devient de plus en plus d’une importance vitale réussir à Connaître, avec un C majuscule, de la manière la plus correcte possible.

Que serait-ce “Méthode” idéale? Comparez les actualitésbasé sur plusieurs sources, ainsi que les lire dans les journaux considérés comme les plus autorisés dans chaque domaine. Et c’est exactement ce sur quoi la plateforme est basée Google Actualités.

Google Actualités: voici comment en tirer le meilleur parti grâce aux possibilités disponibles

En répondant à ces besoins, e fort pour pouvoir les remplirGoogle a ensuite implémenté son propre service appelé il y a plusieurs années Google Actualités. Inspiré précisément par les besoins d’informations actuelles, Big G est entré dans sa plateforme deux “chemins” pour atteindre les nouvelles d’intérêt.

Le premier s’appelle bulletins de nouvelles, et vous permet de consulter plusieurs sourcesen comparant les mêmes nouvelles de plusieurs journaux ou sites Web en ligne. Le second, d’autre part, est appelé NewsStand: ce service vous permet de lire actualités, articles sur la technologie ou tout autre sujet sur lequel vous effectuez des recherches exclusivement à partir des sources les plus fiables.

Grâce à Google Actualités, il est également possible de suivre toutes les mises à jour de Tecnoandroid à partir de ce lien.

Google Trends, comment trouver les mots les plus recherchés par les utilisateurs au cours de l’année

Parallèlement à Google Actualités, un autre service très utile est ajouté, notamment un identifier les tendances réparties entre les utilisateurs pendant une certaine période de temps. Il s’agit Tendances Google, qui exploitant les données reçues sur la base de visualisations et de recherches, permet de se concentrer précisément quels sont les mots clés les plus recherchés et les actualités les plus cliquées.

Pour une recherche visant à cadrer les tendances sur la basepublic plus spécifique, il est également possible définir des filtres qui délimitent la langue d’appartenance, ou même zone géographique d’intérêt ou calendrier dans lequel ces recherches ont été effectuées.