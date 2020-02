Google propose un nouvel abonnement mensuel intéressant

Le colosse Google récemment lancé, initialement uniquement pour les utilisateurs nouveau service gestion des images et des vidéos, via le cloud personnel de votre compte Android.

A partir de 2017 je vous rappelle que le géant propose également à tous ses utilisateurs le service de photobook et d’impression photo moyennant un supplément. Voyons maintenant le nouvel abonnement.

Google propose un nouveau service d’abonnement

Après l’adieu à un service historique, le géant de Mountain View a décidé d’en lancer un nouveau, qui sera mis à la disposition de tous ses utilisateurs. Il s’agit d’un nouveau type d’abonnement, qui comprend un tarif mensuel pour obtenir une impression des 10 meilleures photos prises au cours des 30 dernières années. Les prises de vue sont automatiquement sélectionnées par les algorithmes de Google, selon les directives de l’utilisateur.

En fait, l’utilisateur lui-même peut définir l’un des trois thèmes pour sélectionner les photos et choisir entre les gens et les animaux, principalement des paysages et un groupe hétérogène de photos. Les tirages arriveront directement à votre domicile en Format 10 × 15. Le nouvel abonnement mensuel, comme prévu précédemment, n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis dans la version d’essai et a un coût de 7 euros par mois.

À l’heure actuelle, la société n’a émis aucune déclaration sur l’arrivée du service également en Europe et, plus précisément, également dans notre pays. Ce serait certainement un bon service, d’autant plus que de nos jours nous sommes habitués à garder toutes les photos sur notre smartphone et ils les font rarement imprimer. Il suffit d’attendre pour en savoir plus. Et voudriez-vous activer le nouvel abonnement?