Google recommande aux utilisateurs de Microsoft Edge de “passer à Chrome pour utiliser les extensions en toute sécurité”

Si vous utilisez le nouveau Microsoft Edge et souhaitez installer des extensions à partir du Chrome Web Store, vous pouvez le faire, mais dès que vous entrez sur le site, vous trouverez un avertissement explicite: «Google recommande de passer à Chrome pour utiliser les extensions en toute sécurité«, Accompagné d’un lien de téléchargement vers votre propre navigateur.

La raison pour laquelle cela se produit n’est pas claire, car comme vous le savez, la nouvelle version du navigateur de Microsoft utilise le même code de base Chrome et est compatible avec la grande majorité des extensions Chrome Web Store. Il en va de même pour les autres navigateurs dérivés de Chromium, tels que Opera, Vivaldi ou Brave. Cependant, l’avertissement n’apparaît qu’aux utilisateurs de Microsoft Edge.

Ils sont sur Reddit pour discuter de ce sujet et de nombreux commentaires qui peuvent être lus vont dans le sens de blâmer Google de continuer à faire le leur, c’est-à-dire de mettre Chrome même dans la soupe, au cas où par une étrange chance vous ne connaissez pas leur existence Le problème est qu’ils le font en disant des mensonges. S’il y a quelque chose de vrai concernant le danger d’installer des extensions, il n’y a pas de navigateur pour vous en libérer.

En fait, pour installer les extensions Chrome Web Store sur Microsoft Edge, vous devez activer manuellement cette option «Autoriser les extensions d’autres magasins«, Soit dans les préférences de la section des extensions Edge, soit lors de l’accès à la boutique Google. Et dans les deux cas, Microsoft met en garde lance son propre avertissement:

La différence avec l’avertissement Google est que les extensions pour Edge qui se trouvent dans le Microsoft Store sont vérifiées avec plus de dévouement, alors que dans le Chrome Web Store il y en a tellement que, tout comme dans le Play Store, Google est incapable de tout contrôler et donc les choses se passent.

Cependant, Microsoft est également l’une de ces entreprises qui se fait sienne et nous avons récemment vu comment elles en sont venues à promouvoir Edge contre Firefox, qui, par modèle de développement et de technologie, est la seule contre laquelle elles ne pourront jamais rivaliser. De plus, qui dérange avec le deuxième étant le premier si haut? Microsoft le fait.

En tout cas, le nouveau Microsoft Edge donne beaucoup à dire et pour de bon, ce qui est une bonne nouvelle car bien qu’il s’agisse encore d’un autre Chromium, le navigateur Google a besoin de concurrence même de nom et le mieux placé pour l’offrir C’est Microsoft Dommage pour nous, un seul géant peut résister à un autre.