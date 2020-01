Google réduit enfin la surcharge de notification des applications Android – .

Depuis quelques mois, les utilisateurs d’Android se rendent sur les forums d’assistance de Reddit et de Google pour s’interroger sur la disparition apparente des notifications de Google Play Store qui auraient dû les informer de la réussite d’une mise à jour de l’application. “J’ai remarqué récemment que des notifications indiquant que des mises à jour d’applications étaient disponibles ainsi que des notifications indiquant qu’une application (était) mise à jour automatiquement avaient disparu”, a noté un utilisateur de Reddit. “Je n’ai modifié aucun paramètre dans le Play Store ou pour ses notifications … Quelqu’un d’autre a ce problème?”

Il s’avère que ce n’était pas une sorte de bogue – Google l’a fait exprès, probablement pour aider les gens à mieux gérer et gérer le flot de notifications entrantes qu’ils reçoivent tout au long de la journée.

Un porte-parole de Google a confirmé à Android Police, après quelques mois que certains utilisateurs recevaient les notifications et les voyaient à nouveau disparaître, que leur absence était officiellement intentionnelle. En fait, vous avez toujours été en mesure de désactiver les alertes pour vous informer qu’une application a terminé la mise à jour, mais à l’avenir, Google souhaite que ce soit le statu quo maintenant.

Moins de notifications d’applications est une bonne chose, si vous me le demandez – et, au cas où vous vous poseriez la question, il sera toujours facile de vérifier quelles applications ont été mises à jour. Il vous suffit d’ouvrir le Google Play Store et de vérifier manuellement. Ou, vous pouvez vous abstenir de mises à jour automatiques et vous rappeler de tout mettre à jour manuellement. Google n’a en fait fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a poursuivi ce changement. Nous devons donc supposer que l’objectif est d’aider les gens à réduire la surcharge de notifications. Cela vient également dans le sillage de la version 80 de Chrome pour Android, promettant une interface utilisateur de notification plus silencieuse pour empêcher les utilisateurs d’être bombardés de demandes de notification. Heureusement, si vous bloquez généralement ce type de demandes, le paramètre sera automatiquement activé pour vous.

Source de l’image: Alastair Grant / AP / Shutterstock

.