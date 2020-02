Google restreindra le suivi de l’emplacement des utilisateurs dans les applications Android

Google veut empêcher le Play Store de devenir non seulement une source de logiciels malveillants contre Android, mais aussi des applications de légitimité douteuse qui effectuent des actions qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement normal.

Si, à l’occasion précédente, nous avions signalé que les applications qui accédaient aux appels et aux SMS avaient diminué de 98%, nous pensons maintenant que Google introduira plus de restrictions sur les applications Android qui suivent la localisation de l’utilisateur via des processus qui Ils courent en arrière-plan. Pour ce faire, il met en œuvre un nouveau processus de révision qui vérifiera si une application a vraiment besoin d’accéder à ces données et de quelle manière.

Le fait que les téléphones mobiles suivent constamment les utilisateurs est un sujet de préoccupation pour les défenseurs de la vie privée, et Google semble avoir pris note de prévenir les abus de l’utilisation de cette fonctionnalité par les applications, comme il le faisait à l’époque avec accès aux SMS et appels.

Le géant de Mountain View a expliqué que le processus d’examen analyser si la fonctionnalité principale de l’application justifie vraiment la demande d’accès à l’emplacement pour qu’il fonctionne en arrière-plan. Par exemple, Google verrait bien qu’une application provenant d’un réseau social donne aux utilisateurs la possibilité de partager en permanence l’emplacement avec des amis, mais ne donnerait pas leur approbation dans le cas d’une application de localisation de magasin, car cela fonctionnerait Tout aussi bien si je n’y avais accès qu’en cours d’utilisation. La transparence pour l’utilisateur sera un autre facteur qui sera pris en compte.

Ces changements dans la demande d’accès à l’emplacement de l’utilisateur interviennent après l’application d’autres mesures, telles que les restrictions d’accès aux SMS et aux appels, le programme App Defence Alliance, le renforcement de la détection des spams dans Android et les nouvelles restrictions introduites dans la version 11 du système, qui seront également étendues aux propres applications de Google.

Les restrictions rappellent également que les développeurs sont responsables des SDK et des bibliothèques tierces qui utilisent dans ses applications, un message qui renvoie notamment au fait que l’an dernier plusieurs de ces composants spécialisés ont été détectés pour la création d’applications qui ont suivi en permanence la localisation de l’utilisateur.

Afin de ne pas être trop agressif, Google commencera à appliquer officiellement le processus d’examen en août de cette année et permettra aux développeurs de demander des commentaires à partir de mai pour voir si leurs applications justifient ou non l’activation du suivi de l’emplacement en arrière-plan.