Google s’efforce de séparer les mises à jour du navigateur et du système dans Chrome OS

Bien qu’il ait fallu des années pour que l’idée de Chrome OS et des Chromebooks se concrétise, elle l’a finalement fait. En fin de compte, si vous pouvez déjà faire presque n’importe quoi depuis le navigateur et si vous êtes également un utilisateur des services Google, pourquoi ne pas opter pour un ordinateur optimisé pour cela, qui est généralement encore moins cher que un ordinateur portable ordinaire? C’est la principale raison pour laquelle les Chromebooks deviennent de plus en plus populaires.

Cependant, quelle que soit l’optimisation du système pour la tâche pour laquelle il a été conçu, Chrome et Chrome OS ne sont pas les mêmes, même s’ils fonctionnent comme tels: le navigateur est le même que celui utilisé sous Windows, Mac ou Linux, seulement il est profondément intégré au système. Si intégré est-il, les mises à jour que chaque Chromebook reçoit tout au long de son cycle de support sont une: tout est mis à jour en même temps. Jusqu’à maintenant.

Selon 9to5Google, le processus de mise à jour des Chromebooks pourrait changer dans un proche avenir, et c’est que Google travaille à séparer les mises à jour du navigateur du reste du système. Ils le font avec ce qui est connu comme le projet LaCrOS par son nom de code. Les bases sont expliquées par l’un des ingénieurs de Chrome OS:

«L’une des motivations de LaCrOS est qu’il rend Chrome de Chrome OS plus similaire à Chrome que les autres systèmes, où nous envoyons un binaire pour ce système d’exploitation construit comme nous le souhaitons (l’équipe du navigateur), quelle que soit la chaîne d’outils système d’exploitation. “

Aucun autre détail n’est donné quant à l’objectif pratique de ce changement, mais 9to5Google a une intuition que cela pourrait être parce que si le navigateur reçoit ses mises à jour indépendamment, pourrait continuer à le faire une fois la prise en charge du système terminée, prolongeant dans une certaine mesure la durée de vie utile de l’appareil.

Au cours des derniers mois, Google a évolué dans ce sens: premièrement, déterminer le temps de prise en charge de chaque Chromebook, ce qui n’a pas toujours été clair; deuxièmement, l’extension de la prise en charge du Chromebook à 8 ans. Mais ce n’est pas non plus un fait que c’est la raison du changement proposé actuellement.

Il ne fait aucun doute que si sur n’importe quel système de bureau, le navigateur est l’une des parties les plus sensibles et c’est pourquoi il est essentiel de toujours le mettre à jour, mais à partir de là pour ne mettre à jour que le navigateur et laisser le reste du système sans correctifs, il existe un moyen. En fait, ils y travaillent.