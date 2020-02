Google sévit contre les applications avec des publicités “perturbatrices”

Google: quelles sont les publicités perturbatrices et les mesures de sécurité qu’elle utilise pour protéger les utilisateurs

Google définit le annonces perturbatrices tels que ceux qui interfèrent avec la convivialité de l’appareil ou sont affichés lorsque l’utilisateur n’utilise pas activement l’application. Par exemple, une application peut diffuser une annonce plein écran lorsqu’un utilisateur déverrouille le téléphone pour passer un appel. Ces fenêtres contextuelles affectent plus qu’un simple utilisateur: les annonceurs finissent par payer pour les clics involontaires, entraînant un gaspillage de budgets. (Google remboursera les annonceurs concernés par les applications supprimées.)

Google prétend avoir utilisé un nouvel algorithme d’apprentissage automatique pour détecter quand les applications ont violé les politiques publicitaires perturbatrices. Cela a aidé l’entreprise à comprendre quelles applications analyser et déterminer si les développeurs et les éditeurs étaient des récidivistes. “Donnons-leur [sviluppatori ed editori] un avis [la prima volta che viene rilevata una violazione] et laissez-les corriger le problème “, a-t-il déclaré à BuzzFeed News. Pour Bjorke, Chef de produit senior de Google pour la qualité du trafic publicitaire. “Et si l’ennui se répète, alors il y aura, progressivement, une réaction plus forte”.

Il est encourageant de voir que Google fait des efforts pour améliorer l’expérience Play Store. J’espère que cette nouvelle stratégie d’apprentissage automatique permet de bloquer les applications malveillantes avant que de nombreuses personnes ne les installent.