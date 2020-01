Google Stadia a plus de dix jeux exclusifs prévus pour les six prochains mois

Google Stadia ne dispose actuellement que d’un jeu exclusif: Gylt de Tequila Works, qui a été lancé avec le système. Cependant, cela devrait changer au cours du premier semestre de 2020, Google prévoyant plusieurs nouvelles exclusivités pour le système.

“En regardant notre programmation à venir, nous suivons plus de 120 matchs à venir à Stadia en 2020”, indique un communiqué de presse, “et nous visons plus de dix jeux au cours du premier semestre de cette seule année qui ne seront disponibles sur Stadia que lorsque ils lancent. “

“Nous travaillons avec nos partenaires pour partager plus prochainement sur ces jeux”, poursuit le communiqué.

On ne sait pas encore ce que ces exclusivités pourraient être, bien qu’il soit possible que Typhoon Studios, le développeur de Journey to the Savage Planet, travaille sur quelque chose après avoir été racheté par Stadia. Le PDG de Tequila Works, Raul Rubio, a chanté les louanges du développement pour Stadia, il est donc possible que d’autres grands studios aient été courtisés pour des exclusivités.

De plus, des fonctionnalités supplémentaires ont été promises pour les trois prochains mois. Ceux-ci inclus:

Prise en charge des jeux 4k sur le WebAutre fonctionnalité de l’assistant lors de la lecture sur le WebSupport pour les téléphones Android supplémentaires Gameplay sans fil sur le Web via le contrôleur Stadia

Il convient de noter que la Xbox Series X prévoit de se lancer sans aucune exclusivité de nouvelle génération; les principaux acteurs du marché des consoles adoptent tous des approches sensiblement différentes en ce moment.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: chat de révision finale de Google Stadia

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.