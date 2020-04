Google Stadia est désormais gratuit! Et vous offrez 2 mois de Google Stadia Pro

La plate-forme de jeux vidéo de Google, Google Stadia, commence aujourd’hui à être gratuite pour toute personne possédant une adresse Gmail. De plus, comme si cela ne suffisait pas, le géant de l’Internet a également annoncé que les nouveaux utilisateurs bénéficieront de deux mois gratuits de Google Stadia Pro, y compris l’accès gratuit à de nouveaux jeux. Les abonnés actuels de Google Stadia Pro seront facturés pour les deux prochains mois de service.

Auparavant, l’accès à Google Stadia nécessitait l’achat de Google Stadia Premiere Edition, qui coûtait 130 euros et comprenait un Chromecast Ultra, une manette sans fil Stadia et trois mois de Stadia Pro, le service qui proposait des jeux et des streams gratuits sur Vidéo jusqu’à 4K et 60 FPS avec éclairage HDR.

Maintenant, l’accès à la version de base de Stadia (avec une résolution maximale de 1080p) commence à être gratuit lorsque vous vous inscrivez sur le site Web de Google Stadia. Les utilisateurs devront toujours acheter des jeux pour en profiter, mais ces jeux sont compatibles avec un ordinateur, une tablette Chrome OS, des mobiles Google Pixel et d’autres appareils Android. Les utilisateurs pourront jouer via un contrôleur USB ou des souris et claviers compatibles, mais s’ils le souhaitent, ils peuvent acheter le contrôleur Google Stadia séparément pour 69 euros.

Google Stadia Pro gratuit pendant 2 mois

Phil Harrison a déclaré sur le blog de Google Stadia que la décision de donner gratuitement deux mois de Stadia Pro venait en réponse à la crise actuelle des coronavirus. Ses mots étaient: «Nous sommes confrontés à certains des moments les plus difficiles de la mémoire récente. Le maintien de la distance sociale est vital, mais il peut être difficile et se sentir isolé de rester à la maison pendant de longues périodes. Les jeux vidéo peuvent être un moyen précieux de socialiser avec vos amis et votre famille lorsque vous êtes coincé à la maison. “

Pendant les deux mois gratuits de Google Stadia Pro, les utilisateurs auront accès aux jeux suivants:

Destiny 2: The CollectionGRIDGyltSteamWorld Dig 2SteamWorld Quest: Hand of GilgamechSerious Sam CollectionSpitlingsStacks on Stacks (on Stacks) Thumper

Après la période gratuite de deux mois, Stadia Pro coûtera 9,99 € par mois. Les abonnés peuvent annuler l’abonnement en ligne s’ils le souhaitent.

Google essaie de gérer la bande passante

La société s’efforce de gérer la bande passante en modifiant la résolution de streaming par défaut de Stadia Pro.

Harrison a ajouté: «Avec l’augmentation de la demande alors que de plus en plus de personnes sont chez elles, nous adoptons une approche responsable du trafic Internet. Pour Stadia, nous avons toujours ajusté l’utilisation de la bande passante en fonction d’une variété de facteurs Internet domestiques et locaux. Pour réduire davantage la charge Internet, nous travaillons sur une fonctionnalité temporaire qui modifie la résolution d’écran par défaut de 4K à 1080p. La grande majorité des gens sur un ordinateur ou un ordinateur portable ne remarqueront aucune baisse significative de la qualité du jeu, mais ils peuvent choisir leurs options d’utilisation des données dans l’application Stadia. »

Comme vous le savez peut-être, Google Stadia a été lancé en novembre de l’année dernière et est actuellement disponible dans 14 pays (Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Irlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Suède, Danemark, Norvège et Finlande. ). La plateforme a 38 jeux à vendre, mais Google prévoit d’ajouter plus de 120 jeux tout au long de cette année, dont 10 seront exclusifs à Google Stadia.

