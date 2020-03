Google Stadia implémente le streaming 4K sur le Web

Jusqu’à présent, la seule façon d’accéder aux jeux 4K était d’utiliser un Chromecast Ultra avec un téléviseur. Si cela fonctionne sur le Web, vous devriez remarquer une augmentation significative de la qualité. Vous pouvez le confirmer en ouvrant le menu du jeu (appuyez sur la touche Shift ou utilisez le bouton Stadia de votre manette), où vous devriez voir une icône 4K verte sous “utilisation des données”.

Google Stadia: d’autres fonctionnalités clés ont été ajoutées

Le streaming 4K était un problème épineux pour Stadia. Un élément clé était que Stadia pouvait atteindre 4K à 60 images par seconde. Cependant, cette résolution n’est pas prise en charge sur des jeux clés tels que Red Dead Redemption 2 et Destiny 2. La raison de Google n’a pas été clarifiée. Au lieu de cela, les joueurs devaient déterminer quels titres supportaient 4K seuls. En outre, les jeux qui prennent en charge 4K semblent fonctionner sur un seul résolution inférieure par rapport aux jeux 4K natifs sur PC.

Google a récemment augmenté de cinq titres le nombre de jeux Stadia et des fonctionnalités clés ajoutées comme télécharger des captures d’écran et les clips. Cependant, plusieurs fonctionnalités importantes manquent, notamment la prise en charge des contrôleurs Web sans fil Stadia et la prise en charge de l’Assistant. Google n’a pas encore officialisé 4K Stadia sur le Web, mais le fait que de nombreux joueurs utilisent cette fonctionnalité signifie que l’annonce pourrait être imminente.