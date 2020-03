Google Stadia, le premier studio de jeux de titres exclusifs arrive

Google récemment soumis Stadia, le service de streaming de jeux disponible sur tous les appareils de bureau et mobiles. Le service complet, qui sera lancé par le fin d’année, prendra en charge de nombreux titres que vous pouvez obtenir sur d’autres plateformes avec le jeu croisé. Cependant, Google va encore plus loin avec Jeux de Stadia et divertissement, un studio de jeux qui produira des titres exclusivement pour Stadia.

Le studio de jeu Stadia sera dirigé par Jade Raymond, qui a récemment annoncé qu’elle rejoindrait Google en tant que vice-présidente. La mission principale du studio sera de créer des jeux et des expériences exclusivement pour Stadia. Vraisemblablement, ces titres feront un usage intensif des fonctionnalités personnalisées de Stadia comme le multijoueur Stream Connect.

Google Stadia, les deux premières études de titres exclusifs arrivent

Raymond ne sera pas seul responsable de l’étude. Stadia Games travaillera également avec des développeurs tiers pour aider à mettre en œuvre la nouvelle technologie de streaming de jeux de Google. Cela peut aider les développeurs à prendre en charge les fonctionnalités spécifiques à Stadia plutôt que d’exécuter la version stock de l’entreprise sur le cloud.

Il reste de nombreuses questions sans réponse, mais nous en saurons probablement plus à l’approche du lancement de Stadia. Le premier studio Stadia ouvrira ses portes à Montréal, sous la direction de Jade Raymond. Apparemment, cependant, un deuxième studio sera également ouvert à Playa Vista, en Californie. Il s’agit du deuxième studio sous la marque Stadia Games and Entertainment et sera dirigé par l’ancien chef de Sony Santa Monica Shannon Studstill.