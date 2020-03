Google Stadia limitera le mode gratuit, on voit pourquoi

Le lancement de Google Stadia a été entouré de vives critiques. La société Mountain View a fait une série de promesses associées à ce service de jeu en nuage qui, pour le moment, non seulement n’ont pas été remplies, mais aussi de nombreuses attentes générées et parfaitement justifiées n’ont pas été satisfaites.

Il a été dit que Google Stadia allait offrir une résolution 4K et 60 FPS, ainsi qu’une latence réduite et un catalogue de jeux assez intéressant. Eh bien, aucune de ces promesses n’a été tenue, du moins pour l’instant. Comme nous l’avons vu récemment, la latence de Stadia est supérieure à celle de GeForce Now, et en plus de cela, la qualité graphique qu’elle présente laisse beaucoup à désirer. Les jeux ne pas rendre en 4K natif, et dans la plupart des cas, ils tombent en dessous du niveau graphique qu’ils offrent sur Xbox One X.

Une autre des grandes promesses de ce service, et certainement l’une de celles qui ont suscité le plus d’intérêt, a été la Mode libre avec résolution 1080p et 60 FPS. Il n’est pas encore disponible, et vu les résultats que Google Stadia a obtenus jusqu’à présent, j’ai des doutes sur la qualité réelle de l’image qu’il pourra offrir.

Le fait est que grâce à l’arrivée du mise à jour 2.7 De Google Stadia, nous avons pu découvrir un détail très important sur cette modalité gratuite, et c’est que Google se réserve la possibilité de limiter le nombre de comptes si nécessaire pour éviter un pic d’utilisateurs qui nuit à l’expérience d’utilisation de ceux qui paient pour le Plan “Pro”. En d’autres termes, un “deuxième” accord n’est pas exclu aux utilisateurs du forfait gratuit.

Vous pouvez essayer Google Stadia Pro pendant un mois

La source fait également référence à une promotion disponible lorsque vous créez un compte gratuit pour la première fois, et, comme avec les différents services de streaming, l’utilisateur aura la possibilité de profiter de la version “Pro” sans frais pendant un mois. Une fois cette période expirée, vous reviendrez à la version gratuite.

Dans cet esprit, nous pouvons mieux comprendre pourquoi Google mélange cette limitation au nombre de comptes gratuits qui peuvent être enregistrés, au moins pendant la première phase de disponibilité du mode gratuit. En tout état de cause, il est clair que la société Mountain View a beaucoup de travail à faire si vous voulez que Stadia devienne vraiment une option intéressante pour passer, même partiellement, aux consoles.

Avant de terminer, je voudrais commenter une autre limitation importante qui sera présente dans Google Stadia, et qui affecte également d’autres services de distribution de jeux au format numérique, comme Steam par exemple. La fonction de partage familial ne permettra pas d’utiliser le même jeu simultanément, ce qui signifie que si deux membres de la famille souhaitent partager un jeu en même temps, ils ne pourront pas le faire et n’auront d’autre choix que de se relayer ou d’acheter un deuxième exemplaire.