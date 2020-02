Google Stadia obtient une autre exclusivité avec Lost Words: Beyond the Page

Fans de Google Stadia aura bientôt un autre titre exclusif à jouer, comme Mots perdus: au-delà de la page a été annoncé comme une exclusivité Stadia chronométrée d’un an. Le service de streaming Stadia de Google a eu du mal à gagner en popularité depuis sa sortie originale l’année dernière, et un manque de titres exclusifs de qualité ainsi qu’une bibliothèque de jeux décevante n’a pas fait grand-chose pour inciter les nouveaux utilisateurs à s’inscrire. Après avoir ouvert le service Stadia à davantage d’appareils mobiles, ainsi que la récente annonce que Rainbow Six Siege arrive également à Stadia, Google espère clairement inverser cette tendance.

Stadia avait sa part de supporters lors du lancement du programme, mais le manque de commentaires cohérents de Google et un certain nombre de fonctionnalités manquantes lors de la sortie initiale de Stadia ont laissé beaucoup de gens comme s’ils avaient fait un achat imprudent. Bien que Google ait réitéré son engagement à soutenir Stadia, de nombreux joueurs se souviennent de la façon dont Google a facilement éliminé les fonctionnalités et les projets qui, selon lui, ne répondaient pas aux attentes par le passé, et certains craignent que Stadia ne soit annulé si plus de joueurs ne le font pas sauter et l’essayer.

Maintenant, grâce à un récent communiqué de presse de Modus Games, les joueurs savent que Lost Words: Beyond the Page sera lancé exclusivement sur Google Stadia pendant une année complète à partir du 27 mars 2020, avant d’être disponible sur consoles et PC. En tant que lauréat de plusieurs prix de jeux indépendants, dont le plus original, le meilleur jeu familial et la meilleure histoire, Lost Words: Beyond the Page est un choix parfait à ajouter au catalogue de Stadia, et nous espérons qu’il se révélera suffisamment intéressant pour amener de nouveaux joueurs au programme. . Découvrez ci-dessous la nouvelle bande-annonce de Lost Words: Beyond the Page:

En plus des magnifiques mots perdus: au-delà de la page, Modus Games propose également ses titres Rock of Ages 3: Make & Break et Cris Tales sur Google Stadia. Cris Tales est un RPG magnifiquement animé avec un mécanicien de voyage dans le temps intéressant, et Rock of Ages 3: Make & Break est un jeu de tower defense compétitif avec un soi-disant “humour décalé, Monty Python-esque”. Aucun de ces jeux ne sera exclusif à Stadia lors de sa sortie, mais y sera disponible en même temps que leur arrivée sur PC et consoles.

Bien qu’il serait agréable de voir l’un des plus grands développeurs de jeux vidéo AAA apporter un soutien à Google Stadia (imaginez ce qui se passerait si Rockstar annonçait soudainement que le prochain jeu GTA était une exclusivité Stadia) pour l’instant, les fans devront se contenter de plus petits , des titres moins connus comme Lost Words: Beyond the Page et GYLT, le premier jeu exclusif de Stadia. Espérons que le soutien au service continuera de croître, sinon tôt Google Stadia les adoptants peuvent se retrouver propriétaires d’un autre produit Google abandonné.

