Google Stadia présente la diffusion 4K en continu sur le Web

Quatre mois après sa première première, il semble que les joueurs auront enfin l’une des fonctions promises à remplir, et que plus a été demandé à ce jour, y compris la possibilité de exécuter des jeux dans Stadia jusqu’à 4K sur le Web.

Cela a déjà été confirmé par certains utilisateurs de Reddit, qui semblent avoir détecté cette implémentation silencieuse pour certains les comptes abonnés à Stadia Pro.

Cependant, il semble que tous les utilisateurs de ce plan n’auront pas un accès complet à ce service. Et est que Google serait désormais informé ces premiers utilisateurs sur la nécessité de une connexion minimale de plus de 35 Mbps pour assurer une bonne latence et un bon ping lorsque nous utilisons ces paramètres graphiques.

De leur côté, les garçons de 9to5Google ont déjà eu accès à ce nouveau service, et s’assurent que d’autres vitesses de connexion inférieures à ces exigences, pourront également supporter la retransmission des jeux, oui, avec une dernière expérience “acceptable”.

Le retard sur les promesses de Stadia

Et c’est qu’en dépit d’être parmi les qualités promises pour sa première, l’un des grands inconvénients du lancement de Google était que Stadia ne pouvait pas vraiment atteindre 4K à 60 fps dans tous ses jeux.

En plus du fait que de nombreux utilisateurs ont remarqué que certains des jeux qui prenaient en charge cette option de streaming 4K semblaient fonctionner à une résolution inférieure à celle des jeux 4K natifs sur PC.

En fait, jusqu’à présent, la seule façon d’accéder aux jeux 4K était d’utiliser un Chromecast Ultra avec un téléviseur, ce qui montrait des problèmes de surchauffe et de mauvais en raison de la grande demande requise.

Une console encore en cours de maturité

Comme la société elle-même l’a déclaré, le jeu dans le cloud en est encore à sa première étape, il est donc normal que toutes les attentes et capacités réelles de la console ne puissent pas être satisfaites au cours de ses premiers mois.

Cependant, leurs promesses ne sont pas vides et ils promettent que avec le temps, Stadia sera en mesure de remplir chacune des fonctions précédemment annoncées.

Ainsi, le fait de voir enfin cette augmentation de la qualité au format web, est déjà un grand incitatif pour les joueurs, qui peuvent remarquer une augmentation considérable de la qualité de leurs transmissions.

Comme nous le disions encore C’est une option en cours de mise en œuvre, il est donc possible que certains y aient déjà accès, tandis que d’autres arriveront dans les prochains jours.

Pour le vérifier, nous n’aurons qu’à accéder au menu du jeu (en appuyant sur Shift + Tab depuis le PC, ou en utilisant le bouton Stadia de la télécommande), et chercher l’icône verte “4K” sous le message “data usage”.