Google Stadia prévoit d’ajouter plus de 120 jeux en 2020

Google Stadia: les changements qu’il sera prêt à apporter

Au cours des prochains mois, les utilisateurs de bureau pourront diffuser des jeux sur 4K. Cela soulève la question de savoir si jouer à des jeux spécifiques entraîne des retards ou non. Google a peut-être travaillé pour réduire le problèmes de latence, étant donné qu’il s’agit d’une plainte courante et d’un sujet sensible pour les fans de jeux de tir, chaque image compte. Dans le même laps de temps, les utilisateurs ayant acheté le contrôleur Stadia pourront enfin utiliser sa connexion sans fil tout en jouant à la version desktop de Chrome: actuellement la manette de jeu cela ne fonctionne pas sans le câble USB-C sul desktop, ce qui est étrange, mais probablement pas un puzzle pour la plupart.

Sur le front mobile, Stadia implémentera la prise en charge de plusieurs téléphones androïde. Depuis le lancement, les seuls appareils Android capables d’exécuter l’application sont les téléphones Google Pixel. Il existe de nombreux autres appareils Android, donc l’ouverture de la plate-forme à des téléphones comme la gamme Samsung Galaxy pourrait être un moyen pour Google d’augmenter l’adoption.

En termes de jeux, Google indique qu’environ la moitié de l’année 10 nouvelles exclusivités chronométrées, et que la société annoncera les jeux février pour Stadia Pro (abonnement à la plate-forme qui fournit des jeux gratuits par an et un streaming haute spécification).