Google Stadia Pro est gratuit pendant deux mois pour tout le monde, comment l’activer

Google offre deux mois gratuits de Stadia Pro à tous les utilisateurs, à la fois à ceux qui sont déjà abonnés au service, qui ne toucheront aucun frais d’abonnement pour les deux prochains mois, et aux nouveaux membres. Pour les non-initiés, Google Stadia est le service de jeu en streaming récemment lancé par le géant de Mountain View, qui vous permet de exécuter une série de titres à partir de n’importe quel appareil (smartphone, tablette, TV, ordinateur ou tout ce qui est compatible) presque partout, tant que vous avez une connexion Internet.

l’abonnement pro, en plus du streaming en 4K, il offre également l’accès à une gamme de jeux gratuits et des réductions exclusives, pour acheter vos titres préférés à prix réduit et les exécuter à tout moment, depuis votre appareil. En ce moment, Stadia Pro comprend neuf titres qui peuvent être joués gratuitement. Ce sont:

Destiny 2: la collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Main de Gilgamech

Collection Serious Sam

Spitlings

Piles sur piles (sur piles)

Thumper

Commencer avec les deux mois gratuits de Google Stadia Pro est très simple. Il faut tout d’abord se connecter au réseau site officiel de Google Stadia et cliquez sur l’élément Inscrivez-vous avec votre code d’invitation. Connectez votre compte Google et continuez l’enregistrement sans entrer le code, simplement en cliquant sur le bouton Confirmation, acceptez les conditions d’utilisation et choisissez un avatar (vous pouvez le modifier à tout moment).

Continuez à créer le compte Stadia en entrant votre nom d’utilisateur et en choisissant les paramètres de confidentialité. Une fois terminé, il vous sera demandé de saisir un mode de paiement valide, mais aucun montant ne vous sera facturé tant que vous ne souhaitez pas continuer à utiliser le service après l’expiration de l’essai gratuit de deux mois. Une fois cela fait, vous devrez télécharger l’application Stadia pour votre système d’exploitation, connectez-vous avec votre compte et vous avez terminé. Amusez-vous et n’oubliez pas que vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, sans frais.