La plateforme de jeu Google Stadia, lancé seulement en novembre 2019, bien qu’il ait été critiqué pour certains aspects, a promis à ses utilisateurs de nombreuses nouveautés pour ce 2020.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Stadia est une plateforme de jeu lancée par le géant de Mountain View qui vous permet de jouer à de nombreux jeux, sans avoir à les télécharger, correspondant évidemment à un abonnement mensuel. Voyons ce qu’il a en tête cette année.

Google Stadia promet de nombreuses nouvelles pour cette 2020

La société a déclaré qu’au cours de l’année qui vient de commencer plus de 120 matchs arriveront sur la plate-forme et 10 d’entre eux seront exclusifs. Cela signifie qu’ils ne seront disponibles que pour les utilisateurs abonnés à la plateforme Google et pour aucune autre console en circulation. Les nouvelles, cependant, ne concernent pas seulement l’ajout de nouveaux titres, mais ils se développent dans d’autres domaines.

Par exemple, il atterrira également sur prise en charge de 4K dans la version Webd’autres seront ajoutés Fonctionnalité de l’Assistant Google pour les utilisateurs jouant à la version Web. Et encore une fois, ils entreront dans le prise en charge de smartphones Android supplémentaires, qui étaient auparavant exclus. Enfin, Stadia Controller sera également compatible sans fil avec la version Web. On peut donc dire que la plupart des nouvelles arriveront sur la version web.

Ce ne sont évidemment que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que Stadia présentera tout au long de l’année. Google a en effet rappelé qu’à la fin du mois en cours les deux jeux gratuits de février 2020 seront connus, évidemment disponibles pour les utilisateurs qui ont l’abonnement Pro. Nous vous tiendrons sûrement au courant au cas où nous recevions d’autres indiscrétions.