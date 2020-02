Google Stadia sera disponible sur le Samsung Galaxy S8

Jusqu’à présent, pour profiter de Google Stadia, nous avons besoin d’un smartphone Pixel compatible (deuxième génération ou plus), une réalité qui nous laisse avec un scénario problématique, mais heureusement, il est sur le point de changer. Google continue d’améliorer le service et a confirmé qu’à partir du 20 février, c’est-à-dire à partir de ce jeudi, nous serons en mesure d’utiliser ce service de jeu en nuage dans un total de 19 nouveaux smartphones.

Voici la liste définitive des smartphones compatibles avec Google Stadia fournie par le géant de Mountain View:

Samsung Galaxy S8.

Samsung Galaxy S8 +.

Samsung Galaxy S8 actif.

Samsung Galaxy Note8.

Samsung Galaxy S9.

Samsung Galaxy S9 +.

Samsung Galaxy Note9.

Samsung Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10E.

Samsung Galaxy S10 +.

Samsung Galaxy Note10.

Samsung Galaxy Note10 +.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +.

Samsung Galaxy S20 Ultra.

Téléphone Razer

Téléphone Razer 2.

Téléphone ASUS ROG.

ASUS ROG Phone II.

Il ne fait aucun doute que Google a fortement opté pour Samsung, et c’est parfaitement compréhensible, après tout le géant sud-coréen est le plus grand vendeur de smartphones Android au niveau international. Parier sur la série Galaxy avec Google Stadia représente un mouvement très réussi, car il vous permet d’unifier tous vos efforts autour de la version personnalisée d’Android que Samsung utilise et d’atteindre un grand nombre d’utilisateurs.

Toutes les versions de Google Stadia ils seront disponibles dans les terminaux que nous avons indiqués (Stadia Founder’s Edition, Stadia Premiere Edition et Stadia Buddy Pass).

Google Stadia continuera d’atteindre plus de smartphones

Le déploiement de ce service de cloud gaming sur les nouveaux smartphones est une bonne nouvelle, d’autant plus qu’il implique l’abandon de l’exclusivité initialement réservée à la ligne Pixel, et parce que Google lui-même a confirmé son intention de reprendre Stadia vers plus de terminaux dans les prochains mois.

Il y a de grandes absences sur cette liste que nous avons publiée, donc nous ne sommes pas surpris par ces déclarations. Atteindre la série Galaxy S8 et les modèles haut de gamme permet à Google d’obtenir une part importante du gâteau, mais il reste encore “beaucoup de gâteau” à venir. Huawei, Honor, Xiaomi et Oppo ce sont, sans aucun doute, les grands «comptes en attente», les absences les plus importantes que nous voyons dans cette liste.

Reste à savoir si, avec la situation actuelle que traverse Huawei aux États-Unis, Google décide d’emmener Stadia dans ses terminaux. Pour le moment, cela semble peu probable, mais je pense que ce n’est pas impossible. L’administration Trump veut utiliser Huawei comme monnaie pour obtenir un avantage à la fin de la guerre commerciale contre la Chine, donc ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que la situation se normalise et que les eaux reprennent leur cours.