Google Stadia vs GeForce Now: lequel a le moins de ping?

Les services de jeux en nuage vivent un moment important. Avec l’arrivée de Google Stadia et le départ de GeForce Now de sa phase bêta, nous pouvons confirmer que le jeu en streaming est là pour rester, et il est clair que cela promet de rendre les choses de plus en plus difficiles aux consoles traditionnelles, ainsi qu’aux jeux sur PC.

Bien qu’il puisse ne pas apparaître à l’œil nu, c’est l’objectif principal des services, des consoles et, dans une moindre mesure, du PC. Google Stadia et GeForce Now éliminer l’exigence d’avoir une plateforme suffisamment puissante pour déplacer les jeux actuels. Le coût associé au matériel n’est pas complètement supprimé, car il est nécessaire de disposer d’un appareil compatible répondant aux spécifications minimales pour accéder à ces services, mais son impact est minime.

Nous devons également tenir compte du fait qu’avec les deux services, nous pouvons accéder un plan gratuit pour jouer en 1080p et 60 FPS, une approche très attractive qui supprime les frais mensuels et qui limite les dépenses périodiques que l’utilisateur doit faire face au prix de vente des jeux. Dans le cas de GeForce Now, cela est considérablement réduit, car nous pouvons profiter de presque tous les titres que nous avons sur différentes plates-formes de distribution numérique, telles que Steam, par exemple.

Google Stadia a été décrit à l’époque comme une plate-forme plus ambitieuse que GeForce Now, mais au final, il a été inférieur aux attentes. La plupart des jeux ne sont pas rendus en 4K nativement, mais en 1080p, et ont également une qualité graphique qui dans de nombreux cas est sous une Xbox One X. Oui, c’est décevant, et le pire, c’est que sa latence est également assez faible.

GeForce Now s’impose sur Google Stadia: offre moins de latence

La qualité graphique compte, cela ne fait aucun doute, mais lorsque nous parlons de jeux en nuage, la latence est essentielle. Si un service offre un ping très élevé l’expérience sera désastreuse, car nous subirons des retards dans la réponse des commandes et ne pourrons pas jouer de manière acceptable.

C’est un sujet que nous avons déjà abordé à d’autres occasions, mais nous l’expliquons à nouveau en cas de perte de quelqu’un. Latence ou “ping” ils mesurent les temps de retard en millisecondes qui se produisent dans la communication bidirectionnelle d’un serveur et d’un ordinateur. Si vous avez un ping très élevé, le temps d’attente qui se produit depuis que vous envoyez une instruction au serveur et cela le reflète sur votre écran sera très élevé, ce qui peut générer une réponse tardive dans notre personnage.

Par exemple, si vous voulez que votre personnage tire mais que votre ping soit très élevé, il est probable qu’à partir du moment où vous appuyez sur la gâchette jusqu’à ce qu’il commence à tirer il y a une attente d’une demi-seconde, une seconde ou même deux secondes Si vous avez un ping anormalement élevé. Une faible latence est donc la clé pour bénéficier d’un contrôle précis et d’une bonne réponse.

Dans les tests effectués par GameStar avec Google Stadia et GeForce Now, en utilisant les jeux Destiny 2 et Metro Exodus avec les configurations et les modes que nous voyons dans l’image ci-jointe, les résultats sont très clairs: le service NVIDIA offre une latence très réduite lorsque nous définissons le mode “compétitif”. Ce mode réduit la résolution à 720p et augmente le SPF à 120, tandis que l’équivalent de Google Stadia réduit également la résolution à 720p mais maintient le SPF à 60.

GeForce Now s’enregistre une moyenne de 69 ms, un chiffre au-dessus 41 ms on joue en moyenne en local sur un PC Ce n’est pas une grande différence, mais assez pour être légèrement remarqué. Nous devons également tenir compte du fait que pour atteindre ce niveau, il a été nécessaire de réduire la résolution à 720p.

La conclusion est claire, le jeu dans le cloud a encore un long chemin à parcourir, beaucoup de choses à améliorer et beaucoup à prouver. Pour l’instant, nous nous retrouvons avec le promesses non tenues de Google Stadia et avec lui Bon travail de NVIDIA.