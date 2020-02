Google supprime 600 applications de Google Play pour pratiques abusives

Google a plusieurs fronts ouverts dans son App Store, qui ne se limitent pas à offrir un environnement sécurisé à ses utilisateurs. Leur modèle commercial, basé sur la publicité, dépend également en grande partie d’eux. Ce jeudi a annoncé la bloquant jusqu’à 600 applicationsà son avis, les réseaux publicitaires ont explosé malicieusement.

Selon le géant de la technologie, cela “a le potentiel de nuire aux utilisateurs, aux annonceurs et aux éditeurs”. C’est pourquoi ils ont été supprimés de Google Play, ainsi que l’accès à leurs plateformes de monétisation, Google AdMob et AdManager.

Cheetah Mobile, brisé: ses plus de 40 applications supprimées

Google affirme que cet effort est inclus dans le plus large de garder les développeurs malveillants hors de l’écosystème mobile. Parmi eux, le géant chinois retentit Cheetah Mobile. Ce n’est pas le premier conflit que ce colosse Internet a avec les publicités Google. Selon BuzzFeed News, déjà fin 2018, il avait vu certaines de ses applications supprimées, lui permettant de continuer à publier sur Google Play.

Cependant, cette fois, le résultat est assez différent. Selon BuzzFeed, les près de 45 applications Cheetah ont été supprimées de Google Play. De plus, cela aurait vu rompre sa relation avec les réseaux publicitaires de Google lui-même, donc ils devront désormais recourir à d’autres fournisseurs de publicité.

La déclaration de Google, signée par Per Bjorke, chef de produit dans le segment publicitaire de Google, ne fait pas référence à des cas spécifiques. Cependant, dans BuzzFeed, ils collectent des détails supplémentaires qui nous permettent d’avoir une idée de l’ampleur de ces opérations frauduleuses. Les demandes retirées se sont accumulées, selon Bjorke, jusqu’à 4,5 milliards de téléchargements, et étaient principalement axés sur les utilisateurs anglophones. L’origine de ces applications était principalement chinoise, hongkongaise, singapourienne et indienne, celles-ci étant principalement des jeux ou des outils numériques.

Les termes de Google interdisent d’afficher des publicités lorsque l’appareil n’est pas utilisé, ainsi que de les afficher afin qu’elles “entraînent des clics involontaires”. Un exemple de cela serait d’afficher une annonce en plein écran lorsque l’utilisateur tente de passer un appel.

“Il s’agit d’une manœuvre invasive qui produit une expérience utilisateur médiocre et perturbe les fonctions clés de l’appareil telles que les appels téléphoniques et le GPS, provoque des clics involontaires sur les annonces et est un gaspillage pour les annonceurs.”

Google affirme que ce type de les mauvaises pratiques deviennent de plus en plus sophistiquées et ils sont de plus en plus difficiles à détecter, mais ils développent et améliorent continuellement leurs techniques pour cela. Un exemple en est l’algorithme basé sur l’apprentissage automatique, capable de détecter ce qu’ils appellent des “publicités hors contexte” et qui a permis d’éliminer ce dernier lot d’applications. La la confiance dans votre plateforme est absolument vitale pour eux, car ils ont besoin que les annonceurs continuent de faire confiance à leurs services.

