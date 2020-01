Google supprime l’accès Duo pour les utilisateurs de G Suite (mise à jour: fonctionnement à nouveau)

En dépit de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, les utilisateurs de G Suite ont souvent l’impression d’avoir dessiné l’extrémité courte du bâton en ce qui concerne les options et services généraux de Google destinés aux consommateurs. Au cours de la dernière année seulement, nous avons vu les utilisateurs de G Suite se familiariser avec le rachat de code et les critiques d’applications sur le Play Store, l’accès Stadia et plusieurs fonctionnalités de l’Assistant comme les rappels, les messages et la nouvelle interface utilisateur. En voici une autre à ajouter à la liste des fonctionnalités inaccessibles: Google Duo.

Jusqu’à hier, tout allait bien pour les utilisateurs Duo avec un compte G Suite. Ils avaient leur adresse e-mail liée au service d’appel vidéo et pouvaient facilement se connecter et s’authentifier sur plusieurs appareils. Ensuite, ils ont reçu une notification leur disant qu’ils étaient déconnectés et devaient se reconnecter dans Duo. Chaque fois qu’ils tentent cela, ils reçoivent ce message d’erreur indiquant que Duo ne peut pas être utilisé avec leur compte et leur conseillant de choisir un autre compte ou de contacter leur administrateur système.

Enfer des utilisateurs de G Suite: Chapitre 135.

Cela est arrivé à notre pronostiqueur, mais nous avons également trouvé une autre plainte sur le forum d’assistance de Google et nous l’avons vérifié de notre côté: la même erreur est apparue. Nous avons également recherché une option Duo dans la console d’administration et n’en avons trouvé ni sur les comptes G Suite gratuits (anciens) ni sur les nouveaux comptes payants. Il n’y a donc aucun moyen de contourner cette limitation.

Il est décourageant de voir Google établir de plus en plus de murs virtuels autour de G Suite sans avertissement préalable ni communication claire. Les choses qui fonctionnent un jour peuvent être complètement désactivées le lendemain, et personne ne sait pourquoi cela se produit ni quand / si cela sera corrigé. Cela est alarmant pour les utilisateurs payants qui voient l’accès aux fonctionnalités qui leur sont retirés. C’est également un autre coup de pouce pour les utilisateurs gratuits hérités qui sont bloqués avec G Suite après s’être ouvert un compte, car Google a dit un jour qu’il était excellent pour les questions personnelles et familiales, mais depuis, il l’a vu revenir en arrière et ne pas offrir un moyen unique de migrer vers un serveur régulier Compte Gmail. Si vous êtes dans ce pétrin, il est grand temps de vous résigner à obtenir une nouvelle adresse Gmail personnelle et à devoir gérer deux comptes.

Travailler à nouveau

Plusieurs utilisateurs nous ont dit que Duo fonctionne à nouveau avec son compte G Suite aujourd’hui. Nous l’avons également vérifié de notre côté. Espérons que ce fut un bug temporaire d’un jour et que les choses sont revenues à la normale pour de bon.

Merci: Alan Cramer, Samarth Verma